Тренер сборной России Ковпанец: «Все попытки пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли»

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец заявил, что российские спортсмены пресекают попытки переманить их для выступления за другие страны.

«На данный момент у нас очень молодая сборная, они все смотрят в будущее, все перспективные. По нашему настрою в команде ничего не изменилось. И попытки всех «заботливых» пригласить выступать за другие страны наши спортсмены и тренеры сразу пресекли. А попыток таких очень много», — сказал Ковпанец РИА «Новости».

Российские велогонщики пропустят чемпионат мира, который пройдет в Глазго (Шотландии) из-за невозможности в краткие сроки оформить британские визы.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.