Спортсмены из семи стран выступят на шоссейной велогонке в рамках ПМЭФ

В пресс-службе Росконгресса сообщили, что велогонщики из семи стран, включая Россию и Белоруссию, выступят на второй международной велогонке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сильный состав гонщиков обещает интереснейшую борьбу на трассе. Белорусские велосипедисты захотят повторить успех, а наши гонщики сделают все возможное, чтобы не позволить им это сделать. Рассчитываем, что в споре за высокие места будут участвовать и команды других стран. Продолжаем работать над географией участников и усилением конкуренции», — сказал ТАСС главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Ведущие велосипедисты из России и Белоруссии выступят на второй международной велогонке «Золото Ладоги». Конкуренцию им составят спортсмены из ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Марокко и Сирии. В этом году многодневная гонка пройдет с 1 по 8 июня в рамках Спортивных игр ПМЭФ.