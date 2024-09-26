Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Велошоссе
Велотрек
Маунтинбайк
Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 16:20

UCI не стал снижать количество российских велосипедистов в пуле тестирования

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Международный союз велосипедистов (UCI) не стал снижать количество россиян в новом регистрируемом пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

В пул тестирования по-прежнему входят четыре спортсмена — Тамара Дронова, Артем Ныч, Глеб Сырица и Александр Власов.

Все спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны своевременно указывать свое местонахождение в специальном личном профиле в системе контроля ADAMS. За трехкратное нарушение правил доступности в течение года грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Защитник «Металлурга» Еременко заявил о мечте сыграть в НХЛ
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Васильев назвал сверхлицемерием заявление Самаранча-младшего о России
Мамиашвили: «Все шаги идут в пользу здравого смысла и ответственности за настоящее и будущее мирового спорта»
Мамиашвили — о смягчении санкций со стороны UWW: «Это осознание пагубности решений, принятых под давлением»
Сафонов оценил совет Карпина российским футболистам уезжать из РПЛ
Борцы нарушили рекомендации МОК ради России. Но флаг нашей сборной все равно не вернули
«С Валиевой обращались как с подопытным кроликом». Откровения главы USADA Вовану и Лексусу
Сегодня
Вчера
Неделя