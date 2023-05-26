UCI отстранил чемпиона мира по паравелоспорту за поддержку СВО

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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что UCI запретил трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову участвовать в международных соревнованиях.
«Алексея Обыденнова не допускают на международные гонки», — цитирует Ковпанеца РИА Новости.
Он объяснил, что решение было принято из-за того, что спортсмен опубликовал в соцсетях несколько сообщений, которые расцениваются как поддержка СВО.
«В связи с вышеупомянутыми сообщениями вы не отвечаете требованиям нейтральности в соответствии со статьей 6 и приложением 1 к Специальным правилам. Следовательно, с 1 июня 2023 года вы не имеете права принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI», — говорится в письме.
47-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира по паравелоспорту.
3 мая UCI принял решение допустить российских и белорусских велосипедистов в нейтральном статусе до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира.