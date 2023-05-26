Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Велоспорт
Новости
Велошоссе
Велотрек
Маунтинбайк
Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 21:11

UCI отстранил чемпиона мира по паравелоспорту за поддержку СВО

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что UCI запретил трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову участвовать в международных соревнованиях.

«Алексея Обыденнова не допускают на международные гонки», — цитирует Ковпанеца РИА Новости.

Он объяснил, что решение было принято из-за того, что спортсмен опубликовал в соцсетях несколько сообщений, которые расцениваются как поддержка СВО.

«В связи с вышеупомянутыми сообщениями вы не отвечаете требованиям нейтральности в соответствии со статьей 6 и приложением 1 к Специальным правилам. Следовательно, с 1 июня 2023 года вы не имеете права принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI», — говорится в письме.

47-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира по паравелоспорту.

3 мая UCI принял решение допустить российских и белорусских велосипедистов в нейтральном статусе до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230526/obydnnov-1874463843.html
Читайте также
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Нам педали принесут олимпийские медали
"ВТБ Арена парк" провёл "Велоночь"
Гонщик "Катюши" отбивается от фанатов
Армстронг в центре допингового скандала
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Екимов рассказал о процессе допуска российских велосипедистов к международным соревнованиям