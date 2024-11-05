UCI запретил российским велосипедистам выступать под своей эгидой после участия в велогонке в Буркина-Фасо

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил российским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой из-за выступлений в велогонке в Буркина-Фасо, сообщается на сайте UCI.

В список вошли россияне Дмитрий Ерошкин, Артем Гомозков, Кирилл Капустин, Евгений Казанов, Антон Попов, Мамыр Сташ и Антон Воробьев.

26 октября стало известно, что UCI исключил многодневную велогонку в Буркина-Фасо из календаря после того, как в соревнованиях приняли участие спортсмены из России.

В мае 2023 года UCI разрешил россиянам участвовать в турнирах международного календаря в качестве нейтральных спортсменов. При этом решение от 1 марта 2022 года для российских гонщиков на участие в командных дисциплинах остается в силе.