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Сегодня, 10:53

В федерации велоспорта назвали причины отсутствия гонок на шоссе и треке в программе Игр дружбы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый объяснил, почему велогонки на шоссе и треке не включены в программу Игр дружбы — 2024.

«В программу Игр дружбы мы заявили BМХ и маунтинбайк. Велошоссе мы не заявили не потому, что трасса в Крылатском находится под угрозой закрытия. У нас же и соревнования на треке тоже не включены, хотя сам трек нормально функционирует. Выбор BМХ и маунтинбайка связан с желанием включить компактные виды, на которые обязательно придут зрители, сейчас занимаемся проработкой всех этих вопросов», — цитирует Кучерявого ТАСС.

Игры дружбы пройдут в Москве в сентябре 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18155727
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