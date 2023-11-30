В Федерации велоспорта России заявили, что могут сохранить отношения со сменившими гражданство спортсменами

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) согласовать смену спортивного гражданства для россиян Валерии Любимовой и Михаила Яковлева.

Любимова будет выступать за Францию, а Яковлев — за Израиль.

«Надо спросить того, кто согласовал этот переход. У меня вопросов больше к МОК и НОК, так как это их правовая поляна. Федерация велоспорта своевременно направляла свою позицию в НОК. По правилам федерация не может быть причастна к смене спортивного гражданства. МОК никогда ничего не будет согласовывать с национальными федерациями. Поменяли и поменяли. Дальнейшее развитие их спортивных карьер меня мало интересует, при этом отношения на уровне рукопожатия могут сохраняться», — сказал Екимов «СЭ».

23-летний Яковлев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в кейрине. 19-летняя Любимова выступает в соревнованиях по BMX-фристайлу.