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Велоспорт

25 июля, 23:56

Великобритания может лишиться проведения турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян в письме министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю прокомментировал запрет на въезд в страну для российских спортсменов.

По словам Лапартьяна, подобные меры могут повлиять на оценку будущих заявок Великобритании на проведение соревнований.

«Тот факт, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в приверженности страны организации спортивных мероприятий в ближайшие годы», — приводит слова Лапартьяна РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Российские велогонщики пропустят чемпионат мира, который пройдет в Глазго (Шотландии) из-за невозможности в краткие сроки оформить британские визы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230725/velikobritaniya-1886273474.html
Велоспорт
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