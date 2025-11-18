Велогонщица Лысенко назвала качество, за счет которого завоевала медаль чемпионата мира

Российская велогонщица Алина Лысенко, представляющая команду «Марафон-Тула», подвела итоги сезона 2025 года.

— Я бы назвала этот сезон ровным, без ярких побед и больших провалов, потому что я на каждом старте пыталась быть в призовых местах и старалась держать себя в форме на протяжении очень долгого времени. С «Марафон-Тула» я работаю с лета, и за такой короткий срок команда вложила в меня очень много.

Самый яркий момент — чемпионат мира. В идеальной форме мне не удалось подойти, но смогла собраться и быть в тройке. Самый большой прогресс случился именно в моральной составляющей, как собраться головой на гонку, правильно настроиться... Хладнокровие в спорте играет очень важную роль лично для меня! — сказала Лысенко.

Лысенко в октябре завоевала бронзу чемпионата мира. До 15 лет она занималась фигурным катанием.