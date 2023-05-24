Велогонщица из Литвы поддержала возвращение России на международную арену

Чемпионка мира литовская велогонщица Симона Крупецкайте считает, что российские спортсмены должны вернуться на международные соревнования.

«Олимпийская хартия утверждает, что мы должны давать возможность выступать на соревнованиях всем, несмотря на их национальность и взгляды. Я отчасти согласна с этим. Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур. Спортсмены должны регистрироваться самостоятельно, а не от имени федераций, чтобы доказать свой нейтральный статус. Я за спорт и мир во всем мире. Я поддерживаю спортсменов, которые хотят бороться и работать, независимо от их национальности», — приводит слова Крупецкайте РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

Крупецкайте завершила карьеру в 2021 году, она является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.