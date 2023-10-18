Велогонщица Любимова сменила российское спортивное гражданство на французское

Представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави сообщил, что велогонщица Валерия Любимова сменила российское спортивное гражданство и теперь будет выступать за Францию.

«Мы подтверждаем, что Валерия Любимова сейчас представляет Францию на международных соревнованиях по BMX-фристайлу. Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов (UCI)», — цитирует Петави ТАСС.

19-летняя Любимова выступает в BMX-фристайле. На данный момент она занимает 23-е место в мировом рейтинге и второе — среди французских спортсменок.

В мае UCI разрешил велосипедистам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.