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Сегодня, 11:21

Велогонщица Любимова сменила российское спортивное гражданство на французское

Алина Савинова
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Представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави сообщил, что велогонщица Валерия Любимова сменила российское спортивное гражданство и теперь будет выступать за Францию.

«Мы подтверждаем, что Валерия Любимова сейчас представляет Францию на международных соревнованиях по BMX-фристайлу. Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов (UCI)», — цитирует Петави ТАСС.

19-летняя Любимова выступает в BMX-фристайле. На данный момент она занимает 23-е место в мировом рейтинге и второе — среди французских спортсменок.

В мае UCI разрешил велосипедистам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/19046893
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