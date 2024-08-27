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Сегодня, 19:40

Велогонщик Власов финишировал в общей группе на 10-м этапе «Вуэльты Испании»

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Российский велогонщик Александр Власов, высупающий за команду Red Bull-Bora-Hansgrohe, занял 25-е место на 10-м этапе многодневки «Вуэльта Испании» протяженностью 160 км.

Первым финишировал бельгиец Ваут ван Арт из команды Visma. Он показал результат 3 часа 50 минут 47 секунд. Власов отстал от победителя на 5 минут 31 секунду. Павел Сиваков из UAE Team Emirates, представляющий Францию, оказался 34-м.

В общем зачете лидирует австралиец Бен О'Коннор из Decathlon AG2R La Mondiale. Сиваков идет 11-м с отставанием 7 минут 11 секунд, Власов — 17-м (+10.46).

Александр Власов
Павел Сиваков
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