Велогонщик Закарин рассказал, что завершил карьеру из-за закрытия команды Gazprom-RusVelo

Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» рассказал, что был вынужден завершить карьеру раньше запланированного после решения Международного союза велосипедистов ограничить участие российской команды Gazprom-RusVelo.

«В марте объявили, что нашу команду закрывают. Собственно, тогда я и понял, что на этом все. Я знал, что искать другую команду, чтобы продолжать выступать, я уже не буду. В этом не было смысла, я в любом случае хотел откатать до конца 2022 год и уйти на отдых. Получилось, что закончил немного раньше, на семь месяцев раньше, так что принял эту ситуацию и понял, что дальше заниматься профессионально уже не буду. Немного скомканно ушел, но что поделаешь? Отчасти вынужденно, но в моем случае не так критично», — сказал Закарин.

Закарин становился призером этапов престижных многодневок «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс».