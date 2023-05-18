Велогонщику Харту потребуется операция после аварии на «Джиро д'Италия». У него перелом левого бедра

Велогонщику команды Ineos Grenadiers Тео Гэйгану Харту, который попал в аварию по ходу 11-го этапа «Джиро д'Италия», потребуется хирургическое вмешательство, сообщается на официальном сайте команды.

Британец столкнулся на мокрой дороге с партнером по команде валлийцем Герайнтом Томасом и словенцем Приможем Рогличем (Jumbo-Visma). К Харту на помощь пришли медицинские работники, которые увезли велогонщика на носилках в машину скорой помощи. Инцидент произошел за 65 км до финиша.

Медицинское обследование выявило у Гэйгана Харта перелом левого бедра. Велогонщику потребуется операция.

Тео Гэйган Харт занимал третье место в общем зачете после 10-го этапа «Джиро д'Италия». В 2020 году он стал победителем гонки.