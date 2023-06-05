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Сегодня, 10:55

Велосипедистки Дронова, Иванченко и Ермолова смогут выступать на чемпионатах мира

Алина Савинова
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Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил выступать на турнирах российским велосипедисткам Тамаре Дроновой, Алене Иванченко и Дарье Ермоловой. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянки с 1 июня смогут принимать участие в нейтральном статусе на этапах Кубка мира, чемпионатах и первенствах мира и Европы. Отмечается, что спортсменки будут выступать без российского флага до тех пор, пока действуют специальные правила, выработанные UCI в отношении россиян и белорусов.

Российские велосипедистки имеют возможность выступать в составе команд в отдельных дисциплинах на этапах Кубка мира. UCI также дал добро на аккредитацию на международные старты механику национальной команды России по велотреку Денису Шпагину.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17927397
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