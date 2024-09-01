Власов финишировал вторым на 15-м этапе многодневки «Вуэльта Испании»

Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Bora-Hansgrohe, стал вторым на 15-м этапе многодневки «Вуэльта Испании», который проходил по маршруту гора Инфьесто — Вальгранде-Пахарес.

Власов преодолел 143 километра за 3 часа 46 минут 3 секунды. Победителем этапа стал испанец Пабло Кастрильо из Equipo Kern Pharma (3:45.51).

В общем зачете «Вуэльты Испании» продолжает лидировать Бен О'Коннор из Decathlon AG2R La Mondiale. Власов поднялся с 17-го на 13-е место. Его отставание от австралийца составляет 9 минут 17 секунд.