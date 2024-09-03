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Сегодня, 20:55

Власов не попал в топ-20 на 16-м этапе многодневки «Вуэльта Испании»

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Российский велогонщик Александр Власов из команды Red Bull-Bora-Hansgrohe занял 24-е место на 16-м этапе многодневки «Вуэльта Испании» протяженностью 181,5 км.

Победителем этапа стал испанец Марк Солер из команды UAE Team Emirates. Он преодолел дистанцию за 4 часа 44 минуты 46 секунд. Власов отстал от соперника на 5 минут 38 секунд. Чуть быстрее оказался представляющий Францию экс-россиянин Павел Сиваков. Он финишировал 22-м (+4.59).

В генеральной классификации «Вуэльты» продолжает лидировать австралиец Бен О'Коннор из Decathlon AG2R La Mondiale. Власов располагается на 13-й строчке (+10.03) , Сиваков — на 10-й (+5.19).

Александр Власов
Павел Сиваков
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