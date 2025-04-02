Якушевский стал 13-м российским тренером по велоспорту, получившим нейтральный статус

Тренер сборной России по велотреку Павел Якушевский получил нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Якушевский занимает пост тренера сборной России по велотреку с 2024 года. Он стал 13-м российским тренером, получившим от UCI нейтральный статус. Ранее его получили Никита Бекинеев, Олег Даниленко, Владислав Дронов, Владимир Хозов, Сергей Киренкин, Владимир и Ита Кирильцевы, Александр Кузнецов, Юрий Нестеров, Александр Самарин, Денис Шпагин и Равиль Юсупов.

Российские и белорусские спортсмены допущены к соревнованиям под эгидой UCI в нейтральном статусе с мая 2023 года.