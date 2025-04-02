Якушевский стал 13-м российским тренером по велоспорту, получившим нейтральный статус

2 апреля, 11:21
Тренер сборной России по велотреку Павел Якушевский получил нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.
Якушевский занимает пост тренера сборной России по велотреку с 2024 года. Он стал 13-м российским тренером, получившим от UCI нейтральный статус. Ранее его получили Никита Бекинеев, Олег Даниленко, Владислав Дронов, Владимир Хозов, Сергей Киренкин, Владимир и Ита Кирильцевы, Александр Кузнецов, Юрий Нестеров, Александр Самарин, Денис Шпагин и Равиль Юсупов.
Российские и белорусские спортсмены допущены к соревнованиям под эгидой UCI в нейтральном статусе с мая 2023 года.