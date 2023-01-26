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Сегодня, 16:30

Велогонщик Закарин рассказал о тренировках на автотрассе Челны — Казань: «Прижаться к обочине, и нормально»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ильнур Закарин.
Фото Global Look Press
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Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» оценил тренировочные условия для профессиональных занятий велоспортом в России.

«Для меня все было нормально, в России много где можно тренироваться с комфортом. На Кавказе или на Алтае. Машин немного, дороги хорошие. В Челнах сложнее, нагруженные магистрали, не совсем удобно и безопасно...

Слышал от ребят, что тренировались, катаясь по М7, трассе Челны — Казань. Туда-обратно не ездили зараз, а в одну сторону — вполне. Заночевал и вернулся. Ребята так ездили, по третьей полосе широкой плюс-минус можно проехать. Загруженная трасса, но если прижаться к обочине, то нормально. Но не рекомендую, особенно любителям. Надо сначала уверенно освоить профессиональный велосипед, чтобы так выезжать, наездить много километров. Лучше тренироваться в лесу, наматывая круги.

Вообще самые эффективные тренировки в высокогорье. Например, Сьерра-Невада в Испании. Или на Кипре. Мне нравится на Кипре: уехал в горы, людей не видишь, дороги отличные, климат тоже. Вокруг живописный пейзаж, водопады. Одно удовольствие", — сказал Закарин.

Уроженец Набережных Челнов Закарин последние девять лет живет на Кипре.

Ильнур Закарин. «Есть цель в жизни, загружен даже больше, чем когда был в спорте». Велогонщик Закарин завершил карьеру и рассказал, чем теперь живет
Ильнур Закарин
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