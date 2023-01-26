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Сегодня, 15:45

Велогонщик Закарин — о депрессиях после завершения карьеры: «Люди не знают о том, что им делать по жизни»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ильнур Закарин.
Фото Global Look Press
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Российский велогонщик Ильнур Закарин в интервью «СЭ» выразил мнение, по какой причине спортсмены впадают в депрессию после завершения спортивной карьеры.

«Я знаю, что у многих депрессия после завершения карьеры. И вот почему — люди банально не знают, что им теперь делать. Куда идти, чем заниматься. Многие морально к этому не готовы. Я же последние несколько лет уже планировал, понимал. Поэтому все прошло немного проще. Но свой сложный период, как уже говорил, тоже был», — сказал Закарин.

Закарин завершил карьеру в марте этого года после закрытия команды Gazprom-RusVelo.

Ильнур Закарин. «Есть цель в жизни, загружен даже больше, чем когда был в спорте». Велогонщик Закарин завершил карьеру и рассказал, чем теперь живет
Ильнур Закарин
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