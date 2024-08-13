Несовершеннолетняя велосипедистка погибла после аварии с КАМАЗом. Травмы получили еще семеро подростков

Не стало 17-летней Дарины Самойлович.

Тренировки по велоспорту всегда сопряжены с рисками, поскольку часто проходят по дорогам общего пользования. Тем не менее авария, которая произошла в понедельник недалеко от Донецка, не может не потрясать своими ужасающими последствиями. Грузовик на полном ходу сбил впереди идущий автомобиль, который от удара откинуло на колонну спортсменов. Всего пострадало восемь подростков, а лидер местной спортшколы 17-летняя Дарина Самойлович умерла на следующие сутки, несмотря на все усилия медиков.

КАМАЗ на полном ходу сбил автомобиль сопровождения и разнес велоколонну

Ужасная авария в пригороде Донецка унесла жизнь талантливой велогонщицы. 17-летняя спортсменка погибла в результате ужасного ДТП на объездной дороге вокруг регионального центра. По донецкой кольцевой в этот момент двигалась колонна из 15 несовершеннолетних спортсменов и тренера. Вечером 12 августа КАМАЗ толкнул впереди идущий автомобиль, который сопровождал спортсменов. От удара тот откинуло на велосипедистов. Водителя грузовика, который спровоцировал ДТП, задержали, заведено уголовное дело. О произошедшем инциденте и его последствиях стало известно из сообщений пресс-службы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). «Большая трагедия и утрата. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла победительница и призер всероссийских соревнований, лидер своей спортивной школы Дарина Самойлович». Кроме того, по последним данным, травмы различной степени тяжести получили еще семеро детей-велосипедистов. Двое находятся сейчас в больнице и ждут операционного вмешательства.

Первоначальные прогнозы касательно здоровья Самойлович были обнадеживающими, однако утром вторника стало известно, что ее состояние резко ухудшилось и девушки не стало. «Несмотря на все усилия медиков, юная велосипедистка, получившая вчера тяжелейшие травмы в результате аварии, скончалась», — сообщил журналистам руководитель спортивного ведомства региона Юрий Мартынов. Он также отметил, что девушка была одной из главных надежд города в велошоссе и планировала серьезно развиваться в этой сфере. Обстоятельства произошедшего и расследование деталей ДТП Мартынов пообещал взять под личный контроль. Кроме того, будет проведена проверка и степени вины сопровождающих спортсменов тренеров и руководства донецкой велошколы, которая проводила тренировочный заезд на загруженной автодороге в насыщенное автотрафиком время суток. Всем близким погибшей будет оказана вся необходимая помощь со стороны министерства спорта и федерации велоспорта.

Смерти велосипедистов по вине автомобилистов становятся обыденностью

17-летняя Дарина Самойлович и правда подавала серьезные надежды. Так, в 2022 году она заняла первое место на всероссийских соревнованиях по велокроссу, а в 2023 году стала серебряным призером двух крупных национальных турниров — по велокроссу и кросс-кантри. Учитывая, что в серьезный велоспорт часто приходят в сознательном возрасте, успехи уже на юниорском уровне позволяли рассчитывать на дальнейший прогресс девушки. Теперь важнейшая задача — обеспечить должное лечение и восстановление другим пострадавшим в этой аварии спортсменам. А также разобраться с первопричиной, ведь подобные инциденты с велогруппами на автотрассах, к сожалению, случаются регулярно, пусть большинство из них, к счастью, и заканчивается без летального исхода. Так, в начале лета в Израиле погиб 21-летний местный велогонщик Гай Тимор. Как сообщила команда Premier Tech, за которую выступал спортсмен, Тимора сбил водитель, проехавший на красный сигнал светофора.

Позднее стало известно, что мужчина вел автомобиль без прав и находился в нетрезвом состоянии. После произошедшего он пытался скрыться от полиции. «Мы выражаем соболезнования семье Гая, его команде IGP и всему израильскому велосипедному сообществу в связи с этой ужасной утратой», — написала команда в соцсетях. Это была последняя тренировка Тимора перед выездом на соревнования в Чехию. Неоднократно погибали велогонщики и прямо во время соревнований. В июле разбился насмерть норвежский велосипедист Андре Дреге. Трагедия произошла во время четвертого этапа «Тура Австрии». Историй, когда автомобилисты сбивали простых велолюбителей, и вовсе не счесть — ГИБДД фиксирует до 300 подобных случаев в пик велосезона, многие из которых заканчиваются смертью велосипедистов и происходят именно по вине автомобилистов. Это повод как минимум задуматься о создании велоинфрастуктуры и организации безопасного движения для всех его участников в наших городах.