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Сегодня, 21:00

Многие возмутились, что безрукому велогонщику вручили наручные часы. Что думает сам спортсмен?

Безрукий паралимпиец отреагировал на вручение наручных часов
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Паравелогонщик Рикардо Тен и его приз.
Фото Reuters
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Эксклюзивное интервью испанского паралимпийца Рикардо Тена.

Чемпионат мира по велоспорту в Глазго в этом году запомнился нелепым моментом. Одним из главных героев соревнований стал испанский паравелосипедист Рикардо Тен. Он завоевал на ЧМ шесть медалей: три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Организаторы решили отметить заслуги Рикардо особенным подарком от спонсора и на глазах публики торжественно вручили ему наручные часы Tissot...

Скандальность ситуации заключается в том, что у Тена примерно по локоть отсутствуют обе руки, а также одна нога. Это следствие несчастного случая: в детстве Рикардо коснулся высоковольтной линии передач и получил ожоги 75 процентов тела.

Испанец нашел себя в паралимпийском плавании, где добился высоких результатов. Он брал медали еще на Играх в Атланте в 1996 году. Всего же у него в коллекции восемь наград Паралимпиады: три золотые, одна серебряная и три бронзовые. Выиграв в плавании все, что только можно, Рикардо переключился на велоспорт. И здесь он обрел настоящую славу. Правда, популярность ему принесли не победы на трассе, а странный подарок организаторов.

Тен вышел из ситуации и спас Международный союз велосипедистов от излишнего хейта. Он записал видео с часами. На нем человек за кадром спрашивает: «Рикардо, который час?» Испанец отвечает: «Время чемпиона мира». «СЭ» связался с Рикардо Теном и узнал, как на самом деле испанец отреагировал на такой подарок организаторов.

Фото AFP

Получить такой подарок — гордость

— В Глазго вам вручили наручные часы за успехи на чемпионате мира. Многим этот момент показался нелепым. Что вы чувствовали в тот момент?

— Я понимаю, что некоторые восприняли это как оскорбление. Но правда в том, что они это делают зря. Одним из главных спонсоров этого суперсобытия, чемпионата мира по велоспорту, была выпущена ограниченная серия часов, только для победителей. Получить такой памятный подарок было для меня гордостью. И я очень удивлен, что люди восприняли это как насмешку, тогда как для меня самого все выглядит наоборот.

— Не считаете ли вы, что организаторы должны были подарить более подходящий подарок?

— Не думаю, что им нужно было дарить другое. Спонсор — очень известный бренд часов, и, повторюсь, я горжусь тем, что могу иметь в своем распоряжении эти часы, которые, по сути, означают мое звание чемпиона мира. Таких нет у многих звезд велоспорта, традиционного велоспорта, так скажем. Это очень хороший подарок. Это очень сентиментально — в том числе потому, что это был инклюзивный чемпионат мира, в котором нам можно было участвовать в соревнованиях вместе с другими, «обычными» велосипедистами.

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— Были ли в вашей жизни действительно нелепые действия и подарки на соревнованиях?

— Я пережил ситуации, которые были неловкими не для меня, а для людей, которые были ответственны за вручение подарков. Они не знали, как подарить мне букет цветов или плюшевую игрушку. Они же думали, что я не могу их взять, потому что у меня нет конечностей. Но ни в один из таких моментов я не чувствовал обиду.

— Удивились, что эта история быстро стала вирусной?

— О да, я очень удивился, что она стала вирусной, что поток комментариев не иссякает. Есть точка зрения, что, когда видео становится вирусным, все люди начинают высказывать свое мнение и соответственно многие понятия не имеют, о чем идет речь. Но мне было весело читать эти комментарии! Что меня также удивило — внимание разных СМИ из самых разных точек мира.

Фото AFP

Люди на улице спрашивают время

— Что вы думаете о том, что больше популярности вам принесли подаренные часы, а не медали на Паралимпиадах, чемпионатах мира и Европы?

— Часы оказались более популярны, чем результаты, — это правда. Удивительно, но общество придает во много раз большее значение простым фактам, даже анекдотическим, чем работе и результатам, которые стояли за получением этих часов. Но слушайте, я думаю, что к паралимпийскому спорту удалось привлечь большее внимание, и это здорово.

— Почему вы решили записать свое видео с часами?

— Я решил снять видео, в котором немного отвечу на все эти вопросы, на все эти реплики людей, которые почему-то думали, что я был возмущен организаторами из-за часов. Но все было наоборот.

— Получали ли вы после этого какие-то сообщения от Международного союза велосипедистов? Возможно, были обращения от часовых компаний?

— Нет, ко мне никто не обращался из UCI, и я не считаю это необходимым. И нет, никакая марка часов после этого анекдота тоже со мной не связывалась. Но теперь, когда я иду по улице, все спрашивают меня: «Который час?»

— Где сейчас этот подарок от спонсора?

— Сами часы лежат у меня дома. Вообще я не пользуюсь часами. Ношу их только в редких случаях.

— О каком призе или подарке вы сейчас действительно мечтаете?

— У меня есть надежда, что мы можем поехать на Игры в Париж. Так что главный приз — получить квалификацию на Паралимпиаду-2024 и возможность завоевать медаль.

— Такой возможности сейчас нет у российских спортсменов. Их не было и на чемпионате мира в Глазго. Что вы думаете об их отстранении? Общаетесь ли с российскими спортсменами?

— Вопрос отстранения россиян не имеет отношения к моей скромной персоне. Думаю, об этом нужно спросить российское руководств — считает ли оно справедливой свою позицию по событиям на Украине. С российскими спортсменами я не общался, но у меня есть друзья-соперники из России. Мы следим друг за другом по соцсетям.

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