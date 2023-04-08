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Сегодня, 19:30

Лучшего велогонщика США убил пьяный водитель. Он ехал по велодорожке в центре Сан-Франциско

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Итан Бойс
Итан Бойс.
Фото Соцсети
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Страшная авария унесла жизнь известного спортсмена.

Велогонщик умирает в дорожной аварии. Трагичный, но, увы, не самый редкий сюжет — шоссейные велогонки всегда были связаны со значительными рисками. Но что если речь о столкновении с машиной на велодорожке во время прогулки в парке в самом центре города? Именно так оборвалась жизнь Итана Бойса, одного из лучших велогонщиков США.

В прошлом легкоатлет Бойс неоднократно становился призером чемпионатов мира по велоспорту и даже в свои 44 года не собирался заканчивать карьеру. Пока за него решение не принял пьяный водитель. Спортивный мир скорбит по Итану, а в Сан-Франциско открыли стихийный мемориал в его память. Что ждет виновника аварии?

Итан Бойс
Фото Соцсети

Итан пришел в велоспорт из легкой атлетики и работал курьером

Вряд ли Итан Бойс ожидал, что его ждет какая-либо опасность в главном городском парке Сан-Франциско Президио. Он прогулочным темпом ехал по велодорожке вокруг бульвара Аргуэлло, наслаждаясь приходом весны, как в него на полном ходу влетел легковой автомобиль. Еще раз вдумайтесь в это. Средь бела дня (инцидент произошел в районе трех часов дня) в центре парка рядом с гольф-клубом в велосипедиста на велодорожке влетает автомобиль. Как он вообще там оказался? Недаром очевидцы событий и друзья Итана стали утверждать об алкогольном или даже наркотическом опьянении водителя. Иначе как вообще можно объяснить подобное поведение? Медицинские службы сработали оперативно и быстро выехали на вызов, но, увы, Бойс скончался, даже не доехав до больницы — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Так не стало одного из лучших велогонщиков США.

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Бойс выступал в команде Team Sprint. Итан — десятикратный чемпион Америки и двукратный чемпион мира по велоспорту. Он также установил несколько национальных рекордов. А начинал свою карьеру Бойс с легкой атлетики. Спринтерские качества помогали ему и в велогонках, кроме того, он продолжал соревноваться на любительском уровне и выигрывал титулы как национальных, так и мировых первенств в категориях 35+ и 40+. На следующий день соцсети связанных с велоспортом знаменитостей были заполнены постами в память Бойсу. Знакомые вспоминали яркие истории с Итаном, отмечали не только его спортивные качества, но и добрый характер. Сидни Парселл, которая тренировалась вместе с Итаном на велодроме Хеллиер в Сан-Хосе, вспоминает, что Итан был известен в спортивной «тусовке» своим чувством юмора и любовью к мемам. Он носил непонятные футболки с хаотичными изображениями, а на его занавеске для душа были изображены кошки, из глаз которых стреляли лазерные лучи.

Смерть заставила вспомнить о важной проблеме Сан-Франциско

«Он всегда смеялся неудачам и умел рассмешить, — вспоминает сестра Итана Пенни Бойс. — Он всегда поддерживал и меня, и маму. Тихая и нежная душа, наблюдательный и заботливый. Сила всей семьи». С миром велоспорта Итан познакомился случайно. Необходимость найти быстрый заработок привела его к работе велокурьером. Оператор службы доставки удивлялся скорости развоза заказов Бойсом — легкоатлетическое прошлое давало о себе знать. Так, его пригласили сначала на любительские соревнования, а затем и в профессиональный клуб. Итан быстро влюбился в велосообщество и начал показывать результаты. Больше всего велоспорт Бойс любил за чувство свободы. Параллельно со спортом Итан развивал свой бизнес — он открыл собственную курьерскую велослужбу. Редко какие сотрудники будут с теплотой в душе вспоминать своего начальника — но это ровно тот случай. О Бойсе хорошо отзываются даже простые горожане, так как он всегда был открыт к новым знакомствам и умел найти общий язык с каждым.

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Также Бойс многое делал для развития велокультуры в Сан-Франциско и был действительно значимым человеком для города. По его инициативе развивался местный велотрек, вдоль набережных администрация штата организовала полноценные велодорожки. Поэтому потерю оценил не только мир трековых велогонок, но и обыватели. Рядом с местом аварии сделали стихийный мемориал в его память. Люди принесли свои велосипеды, украсили их цветами и поставили рядом фотографии Итана. Рядом с мемориалом местные журналисты встретили и активистов, которые требуют правосудия во имя Бойса. Полиция до сих пор не дала развернутых комментариев по поводу случившегося. Известно только, что водитель задержан на время разбирательств и идут следственные действия. Однако информации о результатах наркологического освидетельствования в медиа нет.

Для Сан-Франциско аварии с участием пьяных водителей — общественно важная история. Штат неоднократно входил в число лидеров Америки по числу трагических происшествий, однако власти до сих пор не могут с этим ничего поделать. В Сан-Франциско законы касательно употребления алкоголя за рулем гораздо лояльнее, чем в соседних штатах — и многие видят именно в этом корень проблемы.

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