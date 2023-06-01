Рекомендации МОК по России усугубили санкции. Парадоксы борьбы против дискриминации

Российских велогонщиков лишают возможности соревноваться под надуманным предлогом.

В марте МОК озвучил критерии, по которым допустил возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену. Позиция чиновников из Лозанны не понравилась ни одной из сторон, но главное — она не сработала должным образом. Случаи, когда спортивные федерации согласно этим рекомендациям ослабили санкции, пока единичны. Зато имеется обратный эффект — когда дискриминация усилилась. Так, прежде занимавший нейтральную позицию велоспорт лишил нейтрального статуса нескольких россиянок, связанных с вооруженными силами. И не собирается на этом останавливаться.

Велоспорт ужесточил позицию

В UCI с самого начала не стали полностью ограничивать россиянам возможность принимать участие в соревнованиях, ограничившись отстранением российских команд и отказом на регистрацию новых командных заявок. Под нейтральным флагом в составе клубов из других государств (для дисциплин, где есть клубная система) россияне могли соревноваться на тех же правах, что и все остальные. Но после появления новых критериев МОК российским велосипедистам начали приходить отказы в этом самом нейтральном статусе. Как пишет ТАСС, уведомление пришло в том числе призеркам Олимпийских игр Анастасии Войновой и Марии Новолодской. Причина — по документам эти девушки числятся в Росгвардии и выступают за ЦСКА.

Реальных связей у Анастасии и Марии с армией нет. Это зацепка, которая позволяет обеспечивать спортсменов дополнительным финансированием. И подобная практика используется не только в России, но в том числе и в странах западного мира. Например, поддерживает олимпийские виды спорта полиция Италии, а топовые итальянские спортсмены часто имеют контракты с полицией. При этом никто не ждет, что они будут разбираться с бандитскими группировками в Неаполе, так и от Войновой с Новолодской никто не требовал патрулировать улицы Москвы. В UCI ранее это понимали и на подобные нюансы внимания не обращали. Но многое изменили рекомендации МОК, согласно которым не следует допускать до международных стартов связанных с армейскими структурами спортсменов из России и Белоруссии. В UCI приняли эти рекомендации как руководство к действию.

Мария Новолодская. Фото Global Look Press

Уведомления об отказе в выдаче нейтрального статуса выдали раньше подачи заявки

Любопытно, что уведомление об отказе в выдаче нейтрального статуса пришло упреждающе — девушки не успели подать соответствующие заявки. При этом та же Войнова в ближайшее время выступать и не планировала и узнала обо всем из новостей — сейчас Анастасия беременна. А вот для Новолодской текущая ситуация грозит проблемами. У Марии действующий контракт с британской командой Lifeplus Wahoo. Единственным шансом теперь для нее остаются юристы команды. Правда, только в том случае, если в руководстве клуба решат побороться за Новолодскую, а не аннулировать соглашение с россиянкой. В то же время UCI на этом останавливаться не собирается. В союзе проверяют целый ряд других российских спортсменов на любые возможные связи с армией и примут меры «в случае необходимости».

Подобные шаги удивляют, ведь для функционеров нет срока давности участия спортсмена в армейских структурах. В таком случае санкции становятся даже не политическими, так как основываются не на публичной позиции человека. Новые требования UCI вводятся с 1 июня и пока что становятся самым ярким примером медвежьей услуги от МОК для России. В теории попытки выработать взвешенные рекомендации по возвращению российского спорта на международную арену должны были стать первым шагом, после которого федерации по видам спорта постепенно снимали бы часть санкций. Но вышло по классике — хотели как лучше, а получилось...

Фото Global Look Press

Кто следующим попадет под удар?

С подобной проблемой столкнулись и российские фехтовальщики. Международная федерация фехтования (FIE) вместе с европейской согласились на допуск россиян на свои старты. И даже на отказ ряда стран проводить турниры вместе с представителями России в FIE готовы были ответить решительными мерами. Но вот против МОК в руководстве мирового фехтования пойти не могут, поэтому теперь уже не идет речи об участии россиян в командных видах, но главное — об участии любых спортсменов, ранее выступавших за армейские клубы и имеющих статус военнослужащего с присвоением звания.

В фехтовании таких большинство, причем в это число входит практически вся элита сборной страны (и не только российской). Но у нас в стране новые реалии сделали возможным участие только спортсменов из глубокого резерва, не готовых бороться на равных с лучшими из лучших. В итоге президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов выступил против поездок на международные старты третьим составом. Хотя ряд тренеров все-таки готовят своих подопечных на случай изменения ситуации.

Важным островком свободного для России доступа в спорт остается теннис. ATP, WTA и ITF не стали принимать резких решений в адрес россиян, ограничившись запретом национальной символики. Теннисные власти вынудили даже Уимблдон допустить россиян на лондонские корты после прошлогоднего скандала. Но и в этом году на лондонском «Большом шлеме» действует запрет на госфинансирование для российских атлетов. А ведь один из лидеров женского тура Вероника Кудерметова вместе с сестрой Полиной ранее числилась еще и в ЦСКА. Не станет ли это для нее теперь проблемой?