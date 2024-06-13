Пятикратный олимпийский чемпион стал банкротом. Из-за финансовых проблем он продает медали

У легенды британского велоспорта сэра Брэдли Уиггинса большие трудности.

Брэдли Уиггинс — один из самых уважаемых и успешных спортсменов в мире велоспорта. Не даром он удостоился рыцарского звания, поэтому официально его необходимо называть с приставкой «сэр». Однако почетный титул и пять золотых олимпийских наград не гарантируют успешной жизни после спорта. Уиггинс не смог грамотно распорядиться своими финансами и был признан банкротом. Проблемы настолько запущенные, что для их решения Брэдли готов идти даже на крайние меры — продажу своих медалей.

Долги достигли суммы в миллион фунтов стерлингов

Сэр Брэдли Уиггинс — первый в истории британец — победитель знаменитой многодневки «Тур де Франс». Кроме того, Уиггинс выиграл сразу восемь олимпийских медалей, из которых пять высшего достоинства. 44-летний велогонщик — живая легенда, только вот жизнь от этого проще у него не стала.

Для начала Брэдли столкнулся с обвинениями в обходе антидопинговых правил, так как широкие обсуждения вызвали опубликованные в СМИ данные о терапевтических исключениях. Информация стала публичной после атаки хакеров на серверы ВАДА, и пусть формально никаких нарушений у Уиггинса не было, сам факт, что атлету разрешали употреблять препараты, улучшающие спортивные результаты, дает почву для подозрений. Теперь же новый виток скандалов вокруг Уиггинса — тревогу вызывает его финансовое положение.

Суд признал Брэдли банкротом, то есть человеком, неспособным платить по счетам. При этом полностью от кредитных обременений это его не спасает, поэтому Уиггинс рассматривает сценарий продажи своих трофеев и других памятных вещей. В том числе на аукционе с молотка могут уйти и олимпийские медали велогонщика. Спортсмен, которому доверили открывать домашнюю Олимпиаду в Лондоне, на грани краха. Его компания Wiggins Rights Limited объявила о добровольной ликвидации еще в 2020 году, при этом оставив долги на сумму более чем 300 тысяч фунтов стерлингов (354 000 евро). В ноябре прошлого года появились сообщения, что долги Брэдли приближаются к отметке в миллион фунтов стерлингов (1,1 миллиона евро). При этом Уиггинс даже не пытался их погасить — не закрыта была ни одна платежка, висящая на спортсмене с 2020 года.

Брэдли Уиггинс. Фото Global Look Press

Прецеденты с принудительной продажей медалей уже случались

И вот как итог — в понедельник Уиггинс был официально объявлен банкротом по итогам заседания суда городского округа Ланкастер. По крайней мере об этом пишет The Times. Согласно процедуре банкротства физических лиц в Великобритании будут назначены попечители для управления его активами. Предметами роскоши, которые перейдут на открытые торги, могут признать и медали с кубками. Пол Роуз, руководитель отдела обслуживания клиентов в бухгалтерской фирме Forvis Mazars, отметил, что оказаться в таком финансовом положении для иконы британского спорта серьезный вызов, тем не менее жизнь продолжается. «Конфискационный управляющий будет распоряжаться активами сэра Уиггинса, в том числе под такие активы могут попасть и его спортивные награды», — добавил Роуз. Подобный сценарий уже был осуществлен на практике после того, как банкротом признали немецкого теннисиста Бориса Беккера.

История падения Брэдли Уиггинса в очередной раз показывает, насколько не защищены спортсмены от негативного влияния. Будучи сконцентрированы на своих спортивных достижениях, они с трудом представляют, как работают финансовый рынок и инвестиции. Поэтому с легкостью соглашаются на любые авантюры и доверяют свои финансы разного рода проходимцам, которые представляют себя как профессионалы из мира бизнеса и обещают своим клиентам золотые горы. Однако результат такого сотрудничества обычно печален. Грустно смотреть, как пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира на треке, чемпион мира на шоссе и победитель многодневки «Тур де Франс», командор ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр вынужден сначала продавать свои велосипеды, а теперь может лишиться и олимпийских медалей. И все из-за рискованных финансовых вложений. При этом как дальше жить и на что, Уиггинсу решительно неясно.