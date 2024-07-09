Власов покидает «Тур де Франс» с переломом. Ради этой гонки он пожертвовал Олимпиадой

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Лучший российский велогонщик Александр Власов, отказавшийся от участия в Олимпийских играх в Париже, не смог продолжить борьбу на «Тур де Франс». Виной тому стало невезение — россиянин на девятом этапе улетел вместе с велосипедом в канаву и, пусть и сумел вернуться в седло и финишировать, на следующий день сошел из-за диагностированного перелома лодыжки. Конечно, есть надежда, что восстановление будет не столь уж долгим, но успеет ли Александр вылечиться и набрать форму к «Вуэльте»?
В прошлом Власов уже трижды сходил с гранд-туров по разным причинам, но его единственный опыт на «Тур де Франс» был положительным. На дебютной «Большой петле» в 2022 году он занял пятое место в генеральной классификации, что можно назвать элитным результатом. На сей раз, напомним, россиянин отправился на Тур в качестве главного помощника словенца Приможа Роглича, но при этом и сам вполне мог претендовать на высокие места вплоть до призовых.
На первой неделе гонка складывалась для него пусть не блестяще, но не так уж и плохо. После трех этапов он шел в топ-10 общего зачета, однако на четвертом этапе от Пинероло до Валлуара финишировал только 16-м, отстав от словенца Тадея Погачара на три минуты и пять секунд, а от Роглича и нескольких других фаворитов — почти на две с половиной минуты. Как следствие, Власов в генеральной классификации откатился на 14-е место. Правда, благодаря неплохой разделке в рамках седьмого этапа (он финишировал 11-м) сумел вернуться в топ-10.
Роковым стал для него девятый этап с так называемыми белыми дорогами, где участников ждали сектора гравия, что было чревато проколами, механическими поломками велосипедов и падениями. Мог пострадать кто угодно, но в итоге в этой гравийной лотерее крупно не повезло именно Власову. Который примерно за 50 км до финиша улетел в канаву, да и еще и с переворотом. Александр быстро вскочил и вернулся в гонку. Мало того, он догнал группу фаворитов, ничего не потеряв по времени. Лидируюшему Погачару в генеральной классификации он по-прежнему уступал 4 минуты и 36 секунд, располагаясь на 11-й строчке.
Впрочем, в день отдыха выяснилось, что без серьезного повреждения все же не обошлось. «К сожалению, Власов покинет «Тур де Франс» из-за перелома лодыжки. Выздоравливай скорее, Алекс», — гласило сообщение команды Bora-Hansgrohe. Обидно, ведь шансы на топ-10, а при определенном стечении обстоятельств и на топ-5 были вполне неплохи. Но на Туре от падений и травм не застрахован никто. Теперь весь вопрос, насколько быстро он вернется в гонки.
«Всегда присутствует большое сожаление, когда спортсмен получает травму и выбывает из строя. По большому счету Власов теперь может восстановиться только к концу сезона, да и то не полностью. Для того чтобы все зажило, потребуется немало времени, а потом будет продолжительный период восстановления. Для самого велогонщика это, можно сказать, трагедия, но в спорте все бывает», — заявил ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.
Впрочем, с учетом того, что Александр сумел доехать этап на нормальных скоростях, не исключено, что речь идет не о «классическом» переломе, а о трещине в лодыжке, что, естественно, потребует меньшего времени лечения. Поэтому есть надежда, что Власов успеет восстановиться к «Вуэльте», которая стартует в конце августа, и даже побороться там за призовые места.
Напомним, что ранее Александр отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на одобрение его кандидатуры со стороны МОК. Сам гонщик объяснил свое решение неподходящим профилем олимпийской трассы и плотным календарем гонок, включая, естественно, и «Тур де Франс». Хотя многие, включая Погачара, собираются на Игры сразу после «Большой петли», поэтому совместить два этих мероприятия сложно, но возможно. Однако даже если бы россиянин изначально и решился на участие, то сейчас после форс-мажора на Туре ему все равно бы пришлось сниматься с Олимпиады.
Что же касается общего зачета Тура после девяти этапов, то пока лучше всех предсказуемо выглядит Погачар, нацеленный на победный дубль после триумфа на «Джиро д'Италия». Главные преследователи в лице бельгийца Ремко Эвенпула, Роглича и победитедя «Тур де Франс» 2022 и 2023 годов датчанина Йонаса Вингегора также еще отнюдь не сдались, поэтому нас ожидают очень интересные две недели гонок. Кроме того, отметим рекордную 35-ю победу на этапах «Большой петли» британца Марка Кавендиша. 39-летний спринтер из казахстанской команды «Астана» превзошел достижение легендарного бельгийца Эдди Меркса, установленного еще в 1975-м. Также в историю как первый темнокожий победитель этапа Тура вошел спринтер из Эритреи Биньям Гирмай. Причем он успел выиграть уже два этапа «Большой петли» — 2024.