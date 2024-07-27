Известный велогонщик пропал в Петербурге. Его не могут найти уже 20 дней

По телефону за 41-летнего Никиту Еськова требуют выкуп.

Уже больше 20 дней продолжаются поиски известного велогонщика Никиты Еськова. Пока его партнеры по сборной Глеб Сырица и Тамара Дронова готовятся к олимпийскому старту, бывший спортсмен «Итеры», «Локомотива», «Катюши» и «РусВело» Еськов отправился в неизвестном направлении в начале июля и так и не вернулся домой. Небольшая ссора с близкими может в итоге закончиться большой трагедией, ведь до сих пор нет никаких сигналов от самого Никиты, а его телефон оказался в руках неизвестных, которые теперь требуют с родных выкуп за информацию о местонахождении спортсмена.

После завершения карьеры пристрастился к алкоголю

Никита Еськов — один из самых известных наших велогонщиков середины нулевых — начала десятых. Больших побед ему добиться так и не удалось, тем не менее он регулярно появлялся в «Туре» в составе именитых команд. Последний раз о нем слышали болельщики в 2012-м, когда он финишировал 24-м в «Туре Бельгии», выступая за «РусВело». Затем Никита по-тихому завершил карьеру и появлялся в новостях разве что в качестве эксперта по велотематике. Например, в Сети можно найти интервью с Еськовым об успехах Валттери Боттаса в велоспорте — в 2021-м широко обсуждалась гонка, в которой пилот «Формулы-1» смог попасть в десятку лучших на спущенном колесе. Следующие попадание в подборки от СМИ — уже в июле 2024-го и сразу по тревожному поводу. Велогонщик исчез, и родственники не могут выйти на связь с ним уже больше 20 дней.

На сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» информация о Еськове появилась 25 июля. Из нее стало известно, что Никита уехал в неизвестном направлении на автомобиле Volkswagen Passat шоколадного цвета, после чего спортсмена никто не видел. По данным «Фонтанки», причиной побега Еськова могла стать семейная бытовая ссора. Вероятнее всего, конфликт возник с отцом, который был недоволен признаками алкогольной зависимости спортсмена. По словам одного из друзей велосипедиста Егора Луцковича, после окончания карьеры Никита так и не смог найти достойную альтернативу профессиональному спорту и справлялся с возникающими стрессами при помощи бутылки. Глядя на то, что происходит с близким человеком, родители отправили Никиту в реабилитационный центр, однако результата подобная терапия не дала. В день пропажи Еськов, судя по всему, также находился в нетрезвом состоянии и сел за руль, несмотря на предупреждения отца о недопустимости подобного поведения.

Фото из соцсетей Никиты Еськова

«Похитители» требуют выкуп в 10 тысяч рублей

«Он усугублял с пивом, а мне все это не нравилось. Я ему раз сказал, второй раз сказал, в итоге он уехал, снял квартиру», — цитирует отца Еськова Telegram-канал «Mash на Мойке». Тем не менее Луцкович утверждает, что со временем отношение Никиты к алкоголю начало меняться в лучшую сторону, поэтому он не до конца уверен в показаниях родителей Еськова. «В первый раз он действительно по совету отца пошел в реабилитационный центр. Но это было сознательно. Потом мы с отцом его встречали. Он говорил, что у него просветление и он больше не хочет употреблять алкоголь», — заявил Егор «Известиям». Историй, как успешные в прошлом спортсмены после большого спорта оказались в зависимости от спиртного и тем самым погубили свою жизнь, множество, и все же ситуация с Никитой явно отличается от прочих.

Скоро уже месяц, как от него нет ни следа — поиски пока не привели к весомым результатам, дозвониться или дописаться до Еськова у близких не выходит. Главная странность, которая и стала причиной публичности истории — на звонки в определенный момент стали отвечать незнакомцы. Они потребовали 10 тысяч рублей за информацию о местонахождении Никиты. Разумеется, платить «похитителям» родители велогонщика не стали и обратились в полицию.

В 54-м оперативном отделе Санкт-Петербурга ведутся сейчас розыскные действия. Наиболее вероятна версия, что Еськов просто-напросто потерял телефон. Однако существует все-таки и вероятность похищения человека. На данный момент правоохранительные органы пытаются установить местонахождение телефона Еськова и выйти на предполагаемых «похитителей». За историей с пропажей Еськова следят и в Федерации велоспорта России. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в разговоре с «СЭ» выразил готовность оказать любую необходимую помощь близким спортсмена.

«Направил ссылку друзьям Еськова, которых тоже знаю. Задал вопрос, но те так же удивились, как и я при прочтении этой новости. Для начала надо разобраться, что произошло, если что-то и произошло. Может, человек просто ушел в периодический отпуск, на который он имеет право. Если что-то произошло и семья обратится в федерацию, конечно, чем можем, тем поможем», — сказал Екимов.

На данный момент главная проблема — это срок пропажи Еськова. По данным «ЛизаАлерт», с каждым днем в среднем вероятность позитивного исхода уменьшается на десятки процентов, а случаи, когда человек находится живым и невредимым спустя месяц и более — единичны.