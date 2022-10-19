«Схватил за шею и ударил головой о стену». Великий велогонщик сел в тюрьму за абьюз

Легендарный итальянский спринтер, один из самых харизматичных гонщиков за всю историю велоспорта Марио Чиполлини вновь в центре внимания. Увы, повод опять скандальный. Рекордсмен «Тур де Франс» по количеству побед (выиграл 42 этапа) был признан виновным в жестоком обращении в семье, травмах и преследовании своей бывшей жены Сабрины Ландуччи. Он приговорен к трем годам тюрьмы. Следствие постановило, что чемпион мира-2002 избил супругу, много раз угрожал ей, преследовал и в порывах гнева портил имущество госпожи Ландуччи. Интересно, что прокурор запрашивал два с половиной года реального заключения, судья решил дать три. Адвокаты Чиполлини намерены обжаловать приговор и уже подали апелляцию, но, учитывая репутацию 55-летнего итальянца, в изменение приговора верится с трудом.

Измена и удары

Чиполлини был в браке с Ландуччи 12 лет — с 1993 по 2005 год. Причиной расставания пары стала измена мужа с моделью Магдой Гомес. У бывших супругов двое дочерей, но расстаться спокойно они не смогли.

Самый серьезный эпизод дела против велогонщика датируется январем 2017 года: «Я работала в спорткомплексе, когда Марио напал на меня на глазах у коллег и клиентов, — говорится в жалобе бывшей жены. — Он схватил меня за шею, а затем ударил головой о стену. У меня были травмы, головные боли, пришлось обратиться в травмпункт. Но больше, чем раны, меня задел этот жестокий жест». В других случаях бывший чемпион угрожал своей бывшей жене еще раз избить ее в общественном месте, а также пытался преследовать госпожу Ландуччи, заставлял ее отчитываться о своем местонахождении и выборе одежды. Следствие доказало, что после развода Чиполлини разбил телефон, намеренно сломал велосипед, а также повредил автомобиль бывшей супруги. Также он проникал в дом Сабрины без ее разрешения и повредил имущество бойфренда Ландуччи.

Марио Чиполлини. Фото Global Look Press

Судья родного города велогонщика Лукка встал на сторону обвинения, и это уникальный случай, считает адвокат Сюзанна Донателла Кампионе: «Это невероятная процессуальная победа, потому что жестокое обращение — преступление, которое трудно доказать в суде, — объяснила журналистам адвокат. — Но больше всего меня тронуло мужество госпожи Ландуччи, которая будет примером для подражания. Многим другим женщинам, ставшим жертвами насилия со стороны своих приятелей».

Марио был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в 80 тысяч евро (бывшей жене) и 5 тысячному бойфренду Сабрины: «Я счастлива, справедливость восторжествовала, это были трудные времена, но теперь я вижу некоторый свет», — отметила бывшая жена велогонщика, сестра Марко Ландуччи, экс-вратаря «Интера» и «Фиорентины», а ныне ассистента главного тренера «Ювентуса».

Сам Чиполлини не признает свою вину, а его защита требовала полного оправдания велогонщика, а также боролась за отмену судебного процесса из-за «серьезных процессуальных ошибок». Адвокаты уже объявили о подаче апелляции и готовы дойти до конца.

Отметим, что несколько дней назад Чиполлини получил престижную награду имени Сандро Маззинги — чемпиона мира по боксу. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности из-за продолжающегося уголовного производства.

Марио Чиполлини. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

22 месяца тюрьмы, доктор Фуэнтес

Это не первые проблемы Чиполлини с законом. В 2007 году Марио был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к 22 месяцам лишения свободы. Суд установил, что в 2003 и 2004 годах Чиполлини жил в итальянском городе Лукка, хотя официально был прописан в Монако, где налоги гораздо ниже. Однако ни отбывать тюремный срок, ни платить штраф итальянцу не пришлось, поскольку на Апеннинах была объявлена амнистия по данной статье уголовного кодекса.

В 2013 году авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовала материал, в котором утверждалось, что уже завершивший на тот момент карьеру Супер-Марио употреблял запрещенные препараты с 2001 по 2004 год, а также получал тренировочные инструкции от скандально известного доктора Эуфемиано Фуэнтеса. Издание заявляло, что итальянский спринтер использовал переливание крови, стероиды и эритропоэтин для того, чтобы добиться самой большой победы в своей карьере — завоевания золотой медали на чемпионате мира-2002 в бельгийском Золдере (отдав за это Фуэнтосу более 130 тысяч евро). Сообщалось, что в ноутбуках доктора Фуэнтеса Чиполлини значился под кодовым именем «Мария».

Фуэнтес был арестован в рамках операции Пуэрто, проведенной еще в 2006 году. В результате судебного разбирательства, которое закончилось только спустя семь лет, он получил один год лишения свободы. Делом же Чиполлини занялся Итальянский олимпийский комитет, но доказать вину титулованного спортсмена не удалось.

В 2010—2011 годах Марио работал в российской команде «Катюша» в качестве консультанта. В этой должности его сменил другой известный спринтер Эрик Цабель.