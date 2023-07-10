Абрамян полагает, что российская велогонщица Касенова не вернется в спорт после дисквалификации

Главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян сообщил, что россиянка Карина Касенова не информировала Федерацию велосипедного спорта России о намерении вернуться в спорт.

«Я думаю, что Касенова не вернется, потому что ее нигде нет в велоспорте, она не возобновляла тренировки. Ни ко мне, ни в федерацию Карина тоже не обращалась. Возобновление карьеры находится под большим вопросом. Скорее всего, этого не случится», — приводит ТАСС слова Абрамяна.

Ранее спортсменка отбывала двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе осенью 2021 года было обнаружено запрещенное вещество фурасемид. Срок дисквалификации Касеновой истек 7 июля.

25-летняя Касенова является бронзовым призером юниорского чемпионата Европы 2015 года по велогонкам на шоссе, а также серебряным призером чемпионата России 2017 года в групповой гонке.