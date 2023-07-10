Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Велоспорт
Новости
Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велошоссе

Сегодня, 10:05

Абрамян полагает, что российская велогонщица Касенова не вернется в спорт после дисквалификации

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян сообщил, что россиянка Карина Касенова не информировала Федерацию велосипедного спорта России о намерении вернуться в спорт.

«Я думаю, что Касенова не вернется, потому что ее нигде нет в велоспорте, она не возобновляла тренировки. Ни ко мне, ни в федерацию Карина тоже не обращалась. Возобновление карьеры находится под большим вопросом. Скорее всего, этого не случится», — приводит ТАСС слова Абрамяна.

Ранее спортсменка отбывала двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе осенью 2021 года было обнаружено запрещенное вещество фурасемид. Срок дисквалификации Касеновой истек 7 июля.

25-летняя Касенова является бронзовым призером юниорского чемпионата Европы 2015 года по велогонкам на шоссе, а также серебряным призером чемпионата России 2017 года в групповой гонке.

Источник: https://tass.ru/sport/18230805
0
Читайте также
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гонщик "Катюши" отбивается от фанатов
Армстронг в центре допингового скандала
Нам педали принесут олимпийские медали
"ВТБ Арена парк" провёл "Велоночь"
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российскую велогонщицу Крылову дисквалифицировали на четыре года за допинг