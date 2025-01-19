Власов о «Вуэльте Испании»: «Там у меня будут уже собственные шансы»

Российский велогонщик Александр Власов продолжает подготовку к сезону 2025 года, который проведет, как и предыдущие, в составе имеющей немецкую прописку команды Red Bull — BORA — Hansgrohe. О планах на Гранд-туры сезона-2025 он рассказал «СЭ».

— В какой момент было принято решение, что ты не едешь «Джиро д'Италия»?

— Мы начали обсуждать сезон 2025 года еще в октябре, когда перед «Ломбардией» немного поговорили про планы, но без конкретики. А потом, когда Примож Роглич решил ехать и «Джиро», и «Тур», команда поставила меня помогать ему на «Туре», но без «Джиро», чтобы я сохранил силы для старта на «Вуэльте», где у меня будут уже собственные шансы.