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Сегодня, 19:40

Гирмай выиграл 12-й этап «Тур де Франс»

Руслан Минаев
Биньям Гирмай.
Фото Reuters
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Эритрейский велогонщик Биньям Гирмай из команды Intermarche-Wanty победил на 12-м этапе многодневки «Тур де Франс».

Он прошел дистанцию 203,6 км за 4 часа 17 минут 15 секунд. Вторым финишировал бельгиец Ваут ван Арт из команды Visma, третьим стал француз Арно Демар, представляющий команду Arkea-B&B Hotels.

Гирмай выиграл третий этап «Тур де Франс» в карьере.

В генеральной классификации лидирует двукратный победитель «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal Quick-Step, третьим — датчанин Йонас Вингегор из Visma.

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