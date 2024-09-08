Россиянин Власов занял 18-е место на «Вуэльте Испании»

Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Red-Bull-Bora-Hansgrohe, стал победителем «Вуэльты Испании».

На 21-м этапе, который прошел 8 сентября, первое место занял швейцарец Штефан Кюнг из команды Groupama-FDJ. Он преодолел дистанцию в 24,6 км за 26 минут 28 секунд. Вторым стал Роглич с отставанием в 31 секунду. Тройку лидеров замкнул итальянец Маттиа Каттанео (Quick Step). Россиянин Александр Власов (Red-Bull-Bora-Hansgrohe) финишировал 42-м.

Генеральную классификацию многодневки Роглич выиграл с результатом 81 час 49 минут 18 секунд. Власов расположился на 18-м месте (+55.05). Выступающий за Францию россиянин Павел Сиваков (+10.04) из UAE Team Emirates занял 9-ю позицию.