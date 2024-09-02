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Сегодня, 09:44

Российский велогонщик Власов планирует поехать на чемпионат мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян рассказал, что россиянин Александр Власов планирует принять участие в чемпионате мира.

«Он планирует поехать на чемпионат мира. Если поедет, то будет на хорошей ноге на этом соревновании. Там он сможет показать хорошие результаты. Пока он планирует, посмотрим, как получится», — цитирует Абрамяна ТАСС.

1 сентября Власов занял второе место на 15-м этапе «Вуэльты Испании». Российский велогонщик выступает за команду Red Bull Bora Hansgrohe.

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту пройдет с 21 по 29 сентября в Цюрихе, Швейцария.

Источник: ТАСС
Александр Власов
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