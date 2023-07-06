Российскую велогонщицу Крылову дисквалифицировали на четыре года за допинг

Допинг
Сегодня, 17:33
Тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян сообщил, что российская спортсменка Седа Крылова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«Крылова дисквалифицирована на четыре года. Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе, взятой у спортсменки в конце апреля. Это было внесоревновательное тестирование. Спортсменка весной проходила углубленное медицинское обследование, которое выявило у нее некоторые проблемы с сердцем, из-за чего Крылова не получила допуск до соревнований по состоянию здоровья. Она решила действовать самостоятельно, обратилась в медицинскую клинику. Врач выписал ей триметазидин, который впоследствии и был обнаружен в допинг-пробе», — приводит ТАСС слова тренера.
Срок дисквалификации велогонщицы завершится 25 мая 2027 года.
28-летняя Крылова является бронзовым призер Спартакиады 2022 года в групповой велошоссейной гонке, а также победительницей чемпионата России 2021 года в групповой гонке.