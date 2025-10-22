Видео
Велошоссе. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велошоссе

22 октября, 09:30

В федерации заявили о желании провести в Москве чемпионат мира по велоспорту

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый в интервью «СЭ» рассказал о планах провести в Москве чемпионат мира по велошоссе после снятия санкций с российской стороны.

— Мы заявили международному союзу, что в случае полноценного возвращения будем претендовать на крупные международные соревнования. А чего нам стесняться? Если раньше мы боялись, поскольку кольцо с 1980 года не реконструировалось, то сейчас это идеальная трасса. Мы на позитиве, в том числе после конгресса UCI: отношение лояльное, нейтральный статус дают, наши спортсмены участвуют почти везде.

— Ну, команды все же не вернулись.

— Думаю, недолго осталось ждать, давайте запасемся терпением. Наблюдаю со стороны, как идут процессы в спорте. Сейчас из настольного тенниса и бобслея пришли хорошие новости. Мы надеемся, что со временем вернемся в мировую семью и в элите, и среди любителей.

Мы сейчас в стране подняли уровень соревнований, появились хорошие многодневки по туристическим объектам и дорогам. Ничуть не уступают тому, что показывают на «Тур де Франс», «Джиро д'Италия», «Вуэльте». Та же картинка на «Дружбе народов Северного Кавказа» — потрясающая. Мы плохо знаем свою страну. Нам нужно как можно больше у себя дома всего организовывать, — заявил Кучерявый.

Интервью главы ФВСР Юрия Кучерявого&nbsp;&mdash; о&nbsp;предстоящем чемпионате мира в&nbsp;Чили.«Надеемся на медали». Стартует чемпионат мира, на котором Россия будет бороться за победы
Велоспорт
Юрий Кучерявый
