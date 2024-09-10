Велогонщица Дронова пропустит чемпионат мира в Цюрихе

Российская велогонщица Тамара Дронова не выступит на чемпионате мира по шоссейным гонкам, который пройдет в Цюрихе.

«Дронова не поедет на чемпионат мира, — цитирует ТАСС тренера сборной России Иракли Абрамяна. — Все зависит от ее плана подготовки, она сейчас находится не в том состоянии, в котором должна быть. Поэтому Тамара приняла решение не выступать в Цюрихе».

Ранее стало известно, что в турнире выступит российский гонщик Александр Власов.

Турнир в Цюрихе пройдет с 21 по 29 сентября.