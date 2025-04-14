Велогонщик ван дер Пул требует наказать зрителя, бросившего в него бутылку

Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, попросил правоохранительные органы наказать зрителя, который бросил в него бутылкой во время гонки «Пари — Рубе».

«Это не должно остаться безнаказанным. Это была полная бутылка воды, было очень больно. Если бы я получил этой бутылкой по носу, у меня бы случился его перелом. Надеюсь, полиция установит личность человека, потому что должен быть суд. Это покушение на убийство. Если Международный союз велосипедистов не предпримет никаких действий, то мы сделаем это с командой», — цитирует ван дер Пула Sporza.

Позже издание сообщило, что мужчина, бросивший в велогонщика бутылку, самостоятельно пришел в полицию и признался в содеянном.