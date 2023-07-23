Велогонщик Вингегор второй год подряд стал победителем многодневной велогонки «Тур де Франс»

Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma стал победителем многодневной велогонки «Тур де Франс». Итоговое время Вингегора в общем зачете — 82 часа 5 минут 42 секунды.

На последнем 21-м этапе протяженностью 115,1 км победил бельгиец Йорди Меус из Bora-hansgrohe. Второе место занял его соотечественник Яспер Филипсен из Alpecin-Deceuninck, на третьей строчке — нидерландец Дилан Груневеген.

26-летний датчанин выиграл «Большую петлю» второй год подряд. В 2022 году велогонщик стал лучшим в горной классификации «Тур де Франс».