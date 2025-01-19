Александру Власову дают шанс на «Вуэльте», но сначала нужно помочь команде на «Тур де Франс».

Российский велогонщик Александр Власов продолжает подготовку к сезону 2025 года, который проведет, как и предыдущие, в составе имеющей немецкую прописку команды «Red Bull-BORA-hansgrohe».

В этом году нет Олимпиады, очень экзотический чемпионат мира, поэтом календарь Власова, лучшего российского многодневщика и «горняка» последних сезонов, целиком ориентирован на профессиональные гонки, с акцентом на многодневки, в том числе два Гранд-тура — «Тур де Франс» и «Вуэльту Испании».

Так как лидером «Red Bull-BORA-hansgrohe» на «Тур де Франс» является словенец Примож Роглич, вариантов на большой личный успех у Александра не так много, и о том, как он видит предстоящий сезон, где рассчитывает на победы и как относится к некоторым изменениям современного велоспорта, гонщик рассказал «СЭ».

Мне очень нравится весна, весенние гонки

— До твоей первой гонки сезона, Volta a la Comunitat Valenciana, которую ты выигрывал в 2022 году, осталось чуть больше двух недель. Как готовность?

— Только что завершился сбор на Майорке, были там десять дней. В последние дни немного похолодало, но это сейчас актуально для всей Европы. Покатались, набрали километраж, поработали в Пуч-Майор, верхнюю точку острова, основную гору там, хотя есть и еще пара хороших подъемов. Так как в этом сезоне будет достаточно много командных разделок, этот момент тоже подтянули, как и посадку на разделочном велосипеде.

— Ты посадку тоже менял? Шатуны короче не поставил?

— Я всегда ищу что-то новое. С шатунами... с точки зрения биомеханики, от коротких шатунов есть положительное влияние, но это очень индивидуально, потому что если у гонщика уже заложен многолетний стереотип педалирования, он привык работать определенным образом, то короткие шатуны могут ему не подойти. Я почти всю карьеру ставил шатуны 175 миллиметров и только два года назад перешел на 172,5 миллиметра. Пока так и оставил, ноги у меня длинные, в принципе, нормально.

— «Страде Бьянке» ты в этом году пропускаешь. Выходит, второй гонкой сезона станет «Париж — Ницца»?

— Да, ее поеду на общий зачет, там будут два лидера в команде — я и Дани Мартинес. Сразу после «Валенсианы» я уеду на сбор в среднегорье, на Тейде, и буду там вплоть до «Париж — Ницца». Всегда хорошо чувствую себя после гор, в первые дни, поэтому и спущусь на равнину уже непосредственно перед гонкой. Тейде — это за две тысячи метров над уровнем моря, но там я буду только спать, а тренировки проводить внизу.

Фото «Red Bull-BORA-hansgrohe», соцсети

— Достаточно плотная получается весна, учитывая, что после «Париж — Ницца» ты едешь еще Itzulia Basque Country в апреле.

— А после «Басков» еще и «Тур Романдии», тоже в апреле. Мне очень нравится весна, весенние гонки. Поэтому три главных в моем весеннем календаре — «Париж — Ницца», «Басков» и «Романдию» — попробую проехать максимально хорошо, с точки зрения общего зачета, команда дает мне эту возможность.

— В какой момент было принято решение, что ты не едешь «Джиро д'Италия»?

— Мы начали обсуждать сезон 2025 года еще в октябре, когда перед «Ломбардией» немного поговорили про планы, но без конкретики. А потом, когда Примож Роглич решил ехать и «Джиро», и «Тур», команда поставила меня помогать ему на «Туре», но без «Джиро», чтобы я сохранил силы для старта на «Вуэльте», где у меня будут уже собственные шансы.

Роглич — профессионал и на тренировке, и после нее

— То есть на «Тур де Франс» ты будешь работать на Приможа Роглича, в роли его «лейтенанта». Комфортно в этой роли? За этапом отпустят?

— Да, там я уже буду работать на команду. Но надеюсь, что будет какой-нибудь день, когда получится поехать за этапом.

Говоря о Приможе, не сказал бы, что его роль лидера команды создает проблемы. В сезоне есть три Гранд-тура — «Джиро», «Тур» и «Вуэльта», и все три он точно не поедет, так что есть возможность проявить себя. В этом году на «Вуэльте». Плюс я пока с ним в команде провел только один год, и было интересно с Приможем покататься, посмотреть, поизучать.

— Что увидел?

— Он профессионал и на тренировке, и после нее. Как он тренируется, что он ест, сколько он ест.

— Ты уже понимаешь, за каким этапом на «Туре» есть смысл ехать, исходя из рельефа?

— 13-й этап, Луденвиэль — Пейрагудес, разделка в гору.

— Как думаешь, есть на этом этапе смысл менять велосипед перед началом горы, то есть стартовать на разделочном?

— Сейчас точно не помню, но там есть три-четыре километра равнины перед горой, возможно, что вариант старта на разделочном велосипеде окажется рабочим. Вопрос нужно более детально изучить, понять, где можно заменить велосипед, даст ли это очевидное преимущество и так далее.

Фото Global Look Press

— Гонки стали быстрее и агрессивнее. В связи с этим Международный союз велосипедистов говорит об изменениях в правилах — возможном запрете радиосвязи, строгих правилах по питанию, передачу гонщикам бачков и гелей за пределами специальных зон запретят. Насколько это может повлиять на характер гонок, учитывая их возросшую интенсивность?

— Идея про зоны питания так себе. В зависимости от того, как идет гонка, бывает, что именно в момент прохождения зоны питания ты не имеешь возможности взять бачок и гель или что-то еще, тем более мюзетту. Если этого сделать не получилось, то возникает проблема, нужно кого-то из команды посылать к командной техничке, то есть гонщик должен спуститься вниз по группе, к каравану машин, забрать питание и вернуться назад. Особенно вопросы питания и питья обостряются во время жары.

По радиосвязи — уже были тестовые гонки без раций, но я в них не участвовал. На мой взгляд, тоже весьма сомнительная идея. Не уверен, что это новшество сделает гонки безопаснее, возможно, наоборот, они станут хаотичнее. У меня есть опыт выступления без раций на Олимпиаде в Токио и на чемпионате мира. И первое время в такой гонке — ты чувствуешь себя немного потерянным, непонятно, кто и где находится. Нужно внимательно следить за гонкой, видеть, кто куда поехал, как развивается ситуация. Но это еще более-менее под контролем, когда команда небольшая, как у нас была в Токио, три человека. А вот если представить, что восемь человек из команды на «Тур де Франс» едут без связи — это будет уже намного тяжелее.

Фото Global Look Press

Ехать под нейтральным флагом тяжеловато

— Очень много разговоров о безопасности, особенно после тяжелых завалов начала прошедшего сезона, когда почти все звезды переломались на тех же «Басках». Предлагают даже передаточные соотношения ограничить, чтобы скорость снизить. Тебя скорости современного велоспорта пугают?

— Я не хочу падать, конечно, стараюсь ездить аккуратно, но бывают ситуации, когда ты уже ничего сделать не можешь. Вообще да, все из-за возросших скоростей, невнимательности, усталости. Некоторые себя так загоняют, что дорогу впереди не видят.

По логике да, если уменьшить скорость, то станет безопаснее. Как это сделать? Ввести ограничение передач, увеличить минимальный вес велосипеда. Тяжелее велосипед — меньше скорость.

— Несмотря на то, что падать ты не хочешь, одно серьезное падение в прошедшем сезоне все-таки было — на девятом этапе «Тур де Франс». Как можно доехать этап с переломом лодыжки?

— Я даже не думал об этом, что лодыжка сломана. Поехал на адреналине, чувствовал дискомфорт, боль, но решил, что просто ушиб или вывихнул. Не скажу, что все было так плохо, маленький переломчик. Что это перелом, я понял, когда уже финишировал и снял велотуфлю — нога была, как футбольный мяч. Это самое тяжелое падение в моей карьере, кстати, ранее только кожу обдирал, не более.

— То есть ты профессиональный велогонщик, который никогда не ломал ключицу?

— Да, только лодыжку. Нетипично для велогонщика, знаю.

— После «Тура» у тебя «Вуэльта», а вот затем, в конце сезона, маячит чемпионат мира в Руанде, где обещают суммарный набор высоты 5475 метров на 267,5 километра дистанции. Какие мысли?

— Пока не задумывался, да и ехать под нейтральным флагом тяжеловато. В Швейцарию на ЧМ-2024 я съездил, но там хотя бы было близко. Но Руанда... в плане логистики, организации на месте, мне кажется, это нереально. Так что Руанда почти на сто процентов мимо.

— Русских гонщиков в элите сейчас мало, в прошлом сезоне были ты и Глеб Сырица, в предстоящем Сырицу убрали в младшую команду «Астаны», но Bahrain — Victorious подписали Романа Ермакова. Чувствуется одиночество?

— Я уже привык. Плюс в современном велоспорте времени поболтать на гонках остается все меньше и меньше. Но если что — есть казахи. (Смеется.)