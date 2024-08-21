Власов приехал на «Вуэльту» за реваншем. Российский велогонщик набирает форму после перелома

Александр сошел с «Тур де Франс» и пропустил Олимпиаду, но сейчас вновь готов к борьбе за высокие места.

Лучший российский велогонщик Александр Власов на «Тур де Франс» вынужден был сойти из-за полученного при падении перелома лодыжки и пропустил Олимпиаду, но вполне способен ударно завершить сезон. На стартовавшей в конце прошлой недели супермногодневке «Вуэльта Испании» Власов пока проявляет себя весьма неплохо — после четырех этапов замыкает топ-10. Но все самое главное в испанском Гранд-туре еще впереди.

Авария на «Большой петле»

28-летний Власов, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, по праву считается гонщиком экстра-класса. Пусть он пока ни разу не финишировал в призах на «Тур де Франс», «Джиро» или «Вуэльте», но в его активе есть четвертое место в итальянской супермногодневке, пятое — во французской и седьмое — в испанской, кстати, добытое в прошлом году. Тогда сенсационному чемпиону из США Сеппу Куссу Власов на финише уступил 7 минут и 53 секунды. Еще лучше результаты у Александра на недельных гонках Мирового тура и престижных однодневных классиках определенного профиля. В частности, в его активе есть победа на «Туре Романдии» и целый ряд призовых мест на таких гонках, как «Классика Сан-Себастьян», «Джиро Ломбардия», «Флеш Валонь».

Нынешний сезон до старта «Тур де Франс» также складывался для Александра очень недурно — он стал вторым на «Туре Романдии», четвертым на «Вуэльте Каталонии», пятым на «Париж — Ницца», шестым на «Критериум Дофине». То есть демонстрировал стабильные результаты. Вполне мог Власов претендовать и на высокое, пусть и вряд ли призовое место в Туре, однако на девятом этапе улетел вместе с велосипедом в канаву. Он сумел вернуться в гонку и даже не потерять времени. Однако вынужден был сойти с «Большой петли» перед десятым этапом — по результатам обследования ему диагностировали перелом лодыжки.

Фото Global Look Press

Таким образом, Власов выбыл в середине июля из строя. Хотя с олимпийской точки зрения это было не так обидно, ведь на Игры в Париж Александр отказался ехать еще раньше. В том числе и потому, что не считал профиль олимпийской трассы подходящим для своих гоночных характеристик. Существовали также опасения, что за месяц с небольшим он не успеет восстановиться к «Вуэльте», но, к счастью, все получилось. Россиянин был включен в состав Bora-Hansgrohe, пусть и не в качестве лидера. Как и на «Тур де Франс», эта роль в команде была отведена 34-летнему словенцу Приможу Рогличу, который также из-за падения и полученной травмы не смог добраться в Туре до финиша. Роглич прежде трижды побеждал на «Вуэльте» (с 2019-го по 2021-й), а в прошлом году занял в генеральной классификации третье место. Кроме того, в заявку команды Власова включили и еще одного сильного многодневщика, 23-летнего второго призера «Джиро»-2024 Дани Мартинеса.

Обнадеживающий старт супермногодневки

«Мы подходим к третьему Гранд-туру сезона с большими амбициями. Гонщики нашего состава не намерены прятаться в пелотоне. Мы собираемся атаковать в борьбе за генеральную классификацию. Однако нам придется подождать и проверить, насколько нам это удастся, потому что травмы, а также пятинедельный перерыва в гонках для Приможа и Алекса не были идеальной подготовкой к Гранд-туру», — заявил перед стартом «Вуэльты» спортивный директор команды Рольф Альдаг.

В Bora-Hansgrohe дали понять, что рассматривают Роглича как лидера, но и Власова с Мартинесом также хотят видеть максимально высоко в общем зачете. Как показала прошлогодняя «Вуэльта», в современном профессиональном велоспорте возможно все, даже финальный подиум с тремя гонщиками из одной команды. Тогда победу праздновал Кусс, обычно выполнявший роль грегари, то есть помощника фаворитов, вторым стал двукратный чемпион «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор, а третьим — Роглич. Вся троица представляла на тот момент коллектив Jumbo-Visma.

Фото Global Look Press

На сей раз Вингегор, ставший вторым на «Тур де Франс», «Вуэльту» пропускает. Нет среди участников и третьего призера «Большой петли» и двукратного олимпийского чемпиона Парижа (он взял и разделку, и групповую гонку) бельгийца Ремко Эвенепула, а также словенского супергонщика Тадея Погачара. Напомним, что Погачар в нынешнем сезоне сделал уникальный для XXI века победный дубль — первенствовал на «Джиро» и «Тур де Франс». В последний раз такое удавалось только итальянцу Марко Пантани в 1998-м. Причем сделал это словенец с космическим по меркам профессионального велоспорта преимуществом. Показалось, что Тадей и вовсе замахнется на доселе невиданное достижение — выигрыш трех Гранд-туров в одном сезоне. Однако Погачар все же решил не проводить эксперименты над своим организмом и сосредоточился на другой цели — борьбе за золото чемпионата мира, который состоится с 21 по 28 сентября в швейцарском Цюрихе.

«Вуэльта» стартовала 21 августа в португальском Лиссабоне, а завершится 8 сентября в Мадриде. К данному моменту у генеральщиков состоялась, пожалуй, только одна серьезная проверка — на четвертом этапе. Выиграл его как раз Роглич, возглавивший общий зачет. Но и Власов смотрелся неплохо, уступив менее 40 секунд и поднявшись на десятое место в генеральной классификации с отставанием от Приможа ровно в одну минуту. Мартинес заметно отстает, поэтому наверняка перестроится на отдельные этапы и помощь Рогличу и Власову. Прошлогодний чемпион Кусс, кстати, пока уступает Александру и идет 13-м. А 11-е место с отставанием от россиянина ровно в одну секунду занимает его бывший товарищ по национальной сборной Павел Сиваков. Велогонщик UAE Team Emirates, имеющий двойное гражданство, с 2022-го представляет на соревнованиях не Россию, а Францию.