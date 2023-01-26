«Есть цель в жизни, загружен даже больше, чем когда был в спорте». Велогонщик Закарин завершил карьеру и рассказал, чем теперь живет

Экс-спортсмен открывает свой велоцентр на Кипре.

Ильнур Закарин, пожалуй, самый успешный российский велогонщик в XXI веке. Он редкий представитель России, неоднократно появлявшийся на пьедесталах этапов престижных многодневок «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс». Не складывалось у Закарина по разным причинам разве что с Олимпиадами. Весной прошлого года Ильнур завершил карьеру. Как оказалось, не совсем по своей воле — пребывание Закарина в туре сократило отстранение команды Gazprom-RusVelo. Тем не менее он и сам думал о том, что в 33 года пора бы заканчивать и думать о том, как строить свою жизнь вне спорта. В интервью «СЭ» Ильнур объяснил причины такого решения, подвел итоги своей карьеры и рассказал, чем занимается сейчас.

Первые месяцы после завершения карьеры не знал, что делать

— Когда вы все-таки приняли решение завершить карьеру? Первые записи с намеками в соцсетях появились у вас зимой, но потом вы еще выступали.

— В марте объявили, что нашу команду закрывают. Собственно, тогда я и понял, что на этом все. Я знал, что искать другое место, чтобы продолжать выступать, я уже не буду. В этом не было смысла, я в любом случае хотел откатать до конца 2022 год и уйти на отдых. Получилось, что закончил немного раньше, на семь месяцев раньше, так что принял эту ситуацию и понял, что дальше заниматься профессионально уже не буду. Немного скомкано ушел, но что поделаешь? Отчасти вынужденно, но в моем случае не так критично.

— Резюмируя ее итоги, вы считаете свой путь в спорте скорее успешным либо размышляете о том, как могли бы взять еще те или иные титулы?

— Знаете, в целом я доволен своим результатом. Не зря занимался, отдал многие годы спорту. И многого сумел достичь. Закончить гранд-тур на третьем месте, о таком я, когда начинал, если честно, и не мечтал. В список лучших велогонщиков России, я думаю, вошел, в XXI веке никто из наших в тройку не входил. Так что доволен.

— Единственная глобальная неудача — не сложилось с Олимпийскими играми?

— Это так, но я уже и раньше в интервью говорил, что Олимпиада для меня не важнейший приоритет в жизни. Я не шел к ней всю свою карьеру. Это особенность нашего вида спорта, для нас Олимпиада не имеет такого значения, как для других спортсменов.

— Долго приходилось перестраиваться с жизни спортсмена на обычную?

— Первые два месяца было действительно непросто. Я не понимал даже, что вообще делать. Благо нашлись люди, которые подтолкнули на использование своих знаний и умений, на создание своего велоклуба. У меня появилась цель в жизни, задачи, и я сейчас полностью ей заряжен.

— Ежедневный график сильно изменился?

— Прилично. Тренировок стало заметно меньше, не как раньше. С этим открытием много дел, различной работы. Нужно консультироваться со специалистами, вести переговоры. Много нюансов. Когда есть время, я занимаюсь активно плаванием и бегом. Даже больше на них делаю упор, нежели на велотренировки. Хочу в этом году сделать свой первый триатлон, половинку «железной» дистанции Ironman. Полную пока рановато, начну с половинки.

— Все-таки держите себя в форме?

— Иначе тяжело, организм привык. С 12 лет постоянно в спорте, трудно выйти из этого режима. Приходится теперь другие цели ставить, но продолжать тренироваться. Чем хорош триатлон? Можно четко запланировать для себя дистанцию, день старта и планомерно к ней готовиться.

— Больше времени теперь удается проводить с семьей?

— Да, и это здорово. Давно не путешествовали и тут наконец-то выбрались в Рим. Провели Новый год там, скоро будет третий ребенок, и мы долго не сможем далеко летать. Так что решились на небольшие римские каникулы. Скоро будут роды, отыграюсь за то, что на первых двух родах не присутствовал. Вместе с женой будем рожать.

— Не боитесь? Ходили на подготовительные курсы?

— Нет, к чему? Жена у меня не первого уже рожает, сама знает, что ей надо, разбирается во всем. А я боюсь, конечно, но не так, чтобы меня предварительно готовили.

— Как проводите свободное время?

— Действительно, свободного времени в последние полгода практически нет. С утра ухожу заниматься работой или спортом, прихожу домой под вечер. Вечером с семьей.

— Вроде бы конец карьеры, а жизнь все равно по расписанию...

— В этом, наоборот, своя прелесть, ведь у многих почему депрессия после завершения карьеры? Люди банально не знают, что им теперь делать. Куда идти, чем заниматься. Многие морально к этому не готовы.

— А вы заранее планировали для себя будущее после спорта?

— Последние несколько лет уже планировал, понимал. Поэтому все прошло немного проще. Но свой сложный период, как уже говорил, тоже был.

Ильнур Закарин. Фото Global Look Press

Не думаю, что талантливому велогонщику откажут от места в команде из-за паспорта

— Российскому велоспорту проще, чем другим видам спорта? Здесь спортсменам пусть и в нейтральном статусе, но все же позволяют выступать.

— Дело в том, что у нас в целом уровень велоспорта в стране далеко не самый высокий. По десятибалльной шкале я бы поставил единицу. Когда в федерации был Игорь Викторович Макаров, еще было развитие, он был заряжен на поддержку нашего велоспорта, эта планка возросла. Но после того как он ушел из велоспорта, все снова опустилось до единицы. И я сейчас не вижу в России людей, кто хотел бы развивать велоспорт на серьезном профессиональном уровне.

— С чем это может быть связано? Неужели нет интереса? Летом много велолюбителей в стране.

— Любительский спорт развит на хорошем уровне. Я катался в прошлом году на Крылатском и сам удивился тому, как далеко шагнул российский любительский велоспорт. На семь из десяти я бы оценил. Но если говорить о командном профессиональном спорте, то здесь уже далеко не все хорошо. Профессионального велоспорта в России практически нет. Возможно, нет и целей сделать этот спорт результативным в плане результатов.

— Но все же раньше была своя команда, были отдельные успехи на многодневках. Сейчас все обнуляется?

— Один человек остался всего из профессионалов или двое... На этом всё.

— Ребятам из России, которые мечтали о профессиональной карьере в велоспорте, сейчас не на что рассчитывать?

— Почему же? Есть много различных континентальных команд. Если у тебя есть какой-то нормальный результат, то ты пишешь им с просьбой за них выступать. Я думаю, как брали, так и берут, вряд ли будет такое, что скажут «нет» только из-за паспорта. Только потому, что ты из России. Другой вопрос, что у нас нет серьезного развития сейчас. Нет крупных соревнований, нельзя пробиться через сборную... Но этого развития, по сути, и не было последние лет семь. Все сами пробивались, кто хотел.

— Как оцените тренировочные условия в России? Одна из возможных проблем велоспорта в нашей стране — опасные тренировки на дорогах общего пользования.

— Для меня все было нормально, в России много где можно тренироваться с комфортом. На Кавказе или на Алтае. Машин немного, дороги хорошие. В Челнах сложнее, нагруженные магистрали, не совсем удобно и безопасно...

— Слышал от казанских велосипедистов, что одним из видов тренировок были поездки из Челнов в Казань по М7...

— Туда-обратно не ездили за раз, а в одну сторону — вполне. Заночевал и вернулся. Ребята так ездили, по третьей широкой полосе плюс-минус можно проехать.

— Ветром от проезжающих фур не сносит?

— Загруженная трасса, но если прижаться к обочине, то нормально. Но не рекомендую, особенно любителям. Надо сначала уверенно освоить профессиональный велосипед, чтобы так выезжать, наездить много километров. Лучше тренироваться в лесу, наматывая круги.

— Где в мире вам было приятнее всего тренироваться?

— Самые эффективные тренировки в высокогорье. Например, Сьера-Невада в Испании. Или на Кипре. Мне нравится на Кипре, уехал в горы, людей не видишь, дороги отличные, климат тоже. Вокруг живописный пейзаж, водопады. Одно удовольствие.

Ильнур Закарин. Фото Global Look Press

Хочу создать хаб для любителей велоспорта — в одном месте будет весь спектр услуг

— Постоянно живете сейчас на Кипре?

— Да, на Кипре. Тут нет такой зимней новогодней атмосферы, зато всегда тепло. Комфортно кататься на велосипеде.

— Нравится климат?

— Он приятный. Можно постоянно тренироваться, практически круглый год. В прошлом году я завершил карьеру, и мы решили здесь остаться, развивать велоклуб. Начали еще в 2021-м и сейчас продолжаем это дело. 10 февраля, плюс-минус, будет официальное открытие. Будем развивать велоспорт и триатлон.

— Это будет профессиональный велоклуб?

— Нет, он направлен на любительский спорт. Мы хотим сделать спортивный остров, как на Мальорке. Любой любитель, который хочет тренироваться, приходит к нам, и мы уже учим его правильно кататься на велосипеде, ездим вместе на сборы, любительские соревнования.

— Но заявляться на «Тур де Франс» от этого клуба никто не будет?

— У нас совсем другой концепт. 400 квадратных метров, в которых будет и веломагазин, и ресторан правильного питания, и тренажеры, массажи, подбор правильной посадки. В России на это мало обращают внимание, когда берут велосипед в магазине, мало кто думает о посадке. Потом получают проблемы с коленями, суставами. Банально усталость быстро наступает. В общем, это будет объединение для людей, которые искренне любят спорт. Соревноваться в «Тур де Франс» наши ребята не будут, но не буду исключать, что в будущем под этим брендом может появиться профессиональная команда. Кто знает, все возможно.

— Основная идея — создать хаб для тех, кто занимается велоспортом для души, где в одном месте можно получить весь спектр необходимых услуг?

— Верно. Купить экипировку, отремонтировать и обслужить байк, получить консультации, потренироваться. Да просто пообщаться с такими же энтузиастами, как ты сам. Тут на острове очень много велосипедистов, но они никак не объединены. Вот мы и решили создать такое пространство, где все будут вместе.

— Много людей заинтересовалось?

— Мы пока не открылись, так что сложно сказать, какой будет интерес. Есть 100-150 человек, кто стабильно занимается в нашей команде, но это было еще до помещения, предварительное открытие. После официального начала работы ожидаем серьезного наплыва людей.

— Тренером себя видите?

— У нас в клубе есть тренеры, я им подсказываю, когда они спрашивают, как вести человека, как тренировать. Мне это тоже нравится. Видеть себя в нашем клубе скорее не как тренера, а как консультанта, который может помочь тренеру и спортсмену. Но много и других дел в клубе, так что я не сильно много внимания этому уделяю.

— Как в целом протекает жизнь на Кипре? Наверняка сейчас на острове много россиян.

— Их и раньше было немало, сейчас еще больше. Многие переехали. В целом проблем нет, в школах не ругаются, все нормально. Конфликтов на бытовой почве нет.

— Русское комьюнити активное? Есть ведь мнение, что русскоязычные не создают свои диаспоры.

— Разве что по интересам, среди спортсменов — по видам спорта. Айтишники сами по себе, бегуны сами по себе, мы — велосипедисты — сами по себе. А так чтобы из разных сфер жизни, но одной национальности — такого я не встречал.

— Вам есть с кем общаться?

— Я здесь уже девятый год живу, так что собрал знакомых и друзей.

— В Татарстане давно были?

— В августе приезжал. И в Казани был, и в Набережных Челнах, и в Москву заезжал. Мама живет в Челнах, родственники как мои, так и жены. Стараемся навещать по возможности.

Ильнур Закарин

Родился 15 сентября 1989 в Набережных Челнах (Татарская АССР, РСФСР, СССР)

Специализация: велоспорт, шоссейные гонки.

Победитель различных этапов Джиро д'Италия, Тур де Франс, многодневки Тур Романдии. Чемпион России 2013 и 2017 года в индивидуальной гонке на время.