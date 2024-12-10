Призер Олимпиады Деннис признал вину в ДТП, убившем его жену. Велогонщику грозит тюрьма

Ужасная история.

34-летний австралийский велогонщик, двукратный призер Олимпийских игр Роан Деннис признал вину в совершении ДТП, которое привело к смерти его супруги, сообщает ABC Australia. Спортсмен пошел на сделку со следствием, и теперь ему смягчат наказание.

Роан вышел под залог

Трагедия случилась 30 декабря 2023 года — тогда, по версии следствия со слов соседей, Деннис, находясь за рулем пикапа, сбил свою жену буквально в нескольких метрах от дома. Девушка умерла в больнице следующим утром, а Роана задержали. По некоторым данным, в момент ДТП он был пьян.

Впрочем, долго за решеткой он не просидел и уже в марте вышел под залог — суд отпустил Денниса, чтобы тот присматривал за двумя оставшимися у пары детьми. В декабре 2024-го в деле появились новые подвижки: следствие заявило суду, что считает ДТП несчастным случаем, а не осознанным убийством. Также с велогонщика сняли обвинение в опасном вождении. В ответ Роан признал вину.

Теперь вместо 15 лет лишения свободы олимпийскому призеру грозит в два раза меньшее заключение и лишение водительских прав сроком на пять лет. Дело Денниса передано в суд, дата финального заседания неизвестна.

Погибшая тоже была велогонщицей

Жена Денниса, Мелисса Хоскинс, тоже занималась велоспортом и добилась в нем успехов — в 2015 году стала чемпионкой мира в командной гонке преследования. В 2018-м девушка вышла замуж за Роана и завершила карьеру, сосредоточившись на семье. На момент гибели ей было 32 года.

«Мелисса начала карьеру в велоспорте в 16 лет, и к тому времени, когда она завершила выступления в 25 лет, весь мир знал, что она выдающаяся спортсменка. Хоскинс называла свою золотую медаль в командной гонке преследования на ЧМ-2015 самым ярким событием в своей карьере, но для всех нас самым ярким моментом было то, что она просто была рядом. Хотя она не выступала с 2017 года, ее присутствие в качестве наставницы ощущали и ценили в сообществе велоспорта многие. Aus Cycling выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Мелиссы и определит способ увековечить память о ней и ее вкладе в наш спорт», — заявил после гибели велогонщицы исполнительный директор Австралийской федерации велоспорта Марне Фехнер.