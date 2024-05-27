В велоспорте появился новый супергерой. Погачар готов выиграть «Тур де Франс» вслед за «Джиро»

Словенец первенствовал на итальянской супермногодневке с феноменальным отрывом.

Велоспорт. «Джиро д'Италия». Итоговая генеральная классификация

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 79:14.03

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA — Hansgrohe) — отставание 9.56

3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) — +10.24

4. Бен О'Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale Team) — +12.07

5. Антонио Тибери (Италия, Bahrain — Victorious) — +12.49

Первый в сезоне велосипедный Гранд-тур «Джиро д'Италия» завершился победой словенца Тадея Погачара. Причем 25-летний Погачар добился успеха в доминирующем стиле, выиграв шесть этапов и опередив ближайшего преследователя на без четырех секунд десять минут. Примечательно, что для него это третья победа в шести проведенных супермногодневках, ранее он дважды первенствовал на «Тур де Франс». Причем словенец всерьез намерен в этом году выиграть и «Большую петлю», сделав первый в XXI веке феноменальный победный дубль.

Доминирование в розовой майке

Конечно, можно говорить, что на сей раз на «Джиро» у Погачара не было серьезных конкурентов. И действительно, главными соперниками Тадея на его дебютной итальянской супермногодневке стали 38-летний британский ветеран Герайнт Томас и испанец Даниэль Мартинес, ранее никогда не поднимавшийся на Гранд-турах выше пятого места. Кому-то из звезд выступить на «Джиро» помешали травмы, кто-то решил сделать акцент на «Тур де Франс» и испанскую «Вуэльту». В такой ситуации даже немного жаль, что россиянин Александр Власов отказался от выступления в итальянской супермногодневке, ведь шанс на призовой подиум в Риме был как никогда высок.

Фото Reuters

Но в любом случае такому феноменальному Погачару в нынешних условиях вряд ли кто мог противостоять. Тадей ехал на «Джиро» явным фаворитом, начав подтверждать класс с самых первых этапов. Розовую майку лидера он надел уже после второго этапа, выигранного из сольного отрыва. Затем последовала победа в разделке на седьмом этапе, причем в очень впечатляющем стиле. Перед финальным подъемом Погачар уступал лидеру — прекрасному итальянскому раздельщику Филиппо Ганне — 47 секунд, но сумел не только их отыграть, но и привезти Ганне на финише еще 17 секунд. После финиша улыбчивый Поги заявил, что «преподнес себе приятный сюрприз», и добавил, что много работал в последнее время над индивидуальной гонкой на время, в том числе поменяв посадку для большего комфорта.

Впечатляющее шоу словенца продолжилось уже на восьмом этапе, когда он взял спринт из группы горняков. Затем последовали успехи на 15-м и 16-м этапах, а на предпоследнем 20-м этапе Тадей решил развлечь сам себя сольной атакой более чем за 30 км до финиша. Он с большим преимуществом взял и этот этап, отвлекаясь при этом на общение с болельщиками. А в генеральной классификации увеличил преимущество над Мартинесом, занявшим итоговое второе место, до 9 минут и 56 секунд.

Будет ли первый за 26 лет дубль на самых престижных Гранд-турах?

«Возможно, сегодня победа была не так и важна, но так как розовая майка была у нас со второго дня, я просто хотел завершить «Джиро», показав хорошую форму и настрой. Думаю, это удалось», — сверкал улыбкой Погачар, который совершенно не выглядел уставшим. Воскресный заключительный спринтерский этап в столице Италии по традиции стал этапом дружбы. Погачар не только выиграл розовую майку с гигантским отрывом, он также стал и горным королем. Да и вообще столь подавляющего преимущества «Джиро» в XXI веке не знала.

В последний раз чемпионом итальянского Гранд-тура с шестью победами на этапах становился бельгиец Эдди Меркс в 1973-м, со второго этапа до финиша розовую майку в прошлый раз удерживал на своих плечах швейцарец Тони Ромингер в 1995-м, а такого отрыва от второго места на «Джиро» не было с 1965 года — тогда феерил итальянец Витторио Адорни. «Прогрессировать с каждым годом все сложнее, но я очень счастлив, что мне удалось прибавить в прошедшее межсезонье. Доволен, что сделал еще один маленький шажок вперед. С возрастом я только прибавляю, поскольку добавляется опыта. Хотел выиграть эту «Джиро» уверенно, с боевым настроем и не растеряв своей формы. И мне это удалось», — прокомментировал свой успех Погачар.

Фото Reuters

Тадей действительно еще раз подтвердил, что способен стать одним из величайших велогонщиков в истории. В свои 25 лет он проехал шесть супермногодневок и все шесть раз поднимался на призовой подиум — в его активе три первых, два вторых и одно третье место. К тому же он весьма разносторонен — великолепно проявляет себя в престижных классических однодневках, в частности, трижды первенствовал на «Джиро ди Ломбардия», дважды на «Льеж — Бастонь — Льеж» и однажды на «Туре Фландрии».

Теперь же он настроен стать первым со времен итальянца Марко Пантани в 1998-м гонщиком, который выиграет в один год «Джиро» и «Тур де Франс». На «Большой петле» два прошлых сезона он становился только вторым за Йонасом Вингегором, но после апрельского тяжелого падения на «Туре Страны Басков» состояние датчанина вызывает определенные опасения. Как бы то ни было, Йонас рассчитывает успеть полностью восстановиться и набрать форму. Кроме того, к «Тур де Франс» постараются выйти на пик еще два великолепных многодневщика — словенец Примож Роглич и бельгиец Ремко Эвенпул. Если Погачар возьмет верх и в такой компании, то точно подтвердит свое величие.