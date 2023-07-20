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Сегодня, 13:00

Самый интересный «Тур де Франс» за много лет оборачивается фарсом. Интрига исчезла за 600 км до финиша?

Сергей Подушкин
Обозреватель
Велогонщик Йонас Вингегор
Йонас Вингегор.
Фото Reuters
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Йонас Вингегор лидирует на «Большой петле» с гигантским отрывом после провала главного конкурента.

На велогонке «Тур де Франс» — 2023 за четыре этапа до финиша случился новый, сенсационный поворот. Дуэль действующего чемпиона «Большой петли» датчанина Йонаса Вингегора и победителя «Тура» 2020 и 2021 годов словенца Тадея Погачара, заставлявшая говорить о самой интересной гонке в истории, внезапно завершилась досрочно, за 600 км до финиша супермногодневки. Как водится, не обошлось без драмы — на 17-м горном королевском этапе Погачар упал, пропустил атаку конкурента и безнадежно отстал. Похоже, Вингегор уже гарантировал себе вторую подряд победу на «Тур де Франс».

Тадей Погачар и Йонас Вингегор.
Фото AFP

Прелюдия в разделке

На протяжении двух первых недель «Тура» Вингегор и Погачар приводили болельщиков велоспорта в настоящий восторг — атаки и контратаки двух главных фаворитов следовали одна за другой, столь плотной, равной и, главное, зрелищной борьбы в горах на «Большой петле» не видели уже давно. По итогам 15 этапов перед последним днем отдыха Вингегор опережал Погачара всего на десять секунд. При том что все остальные «генеральщики» отставали на пять с лишним минут и более.

Безусловно, публика предвкушала «продолжение банкета», тем более оба дуэлянта были настроены решительно. Первым испытанием третьей недели для них стала единственная за всю гонку разделка — индивидуальная гонка на время на 22 км из Пасси в Комблу прекрасно подходила для горняков. Погачар стартовал непосредственно перед главным конкурентом, уверенно, более чем на минуту, опередив промежуточного лидера бельгийца Ваута ван Арта. Но Вингегор был еще более впечатляющ, он привез словенцу на финише минуту и 38 секунд, сделав серьезную заявку на общую победу.

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«Это был один из моих лучших дней на велосипеде, я настолько хорошо ехал, что в какой-то момент даже засомневался в моем измерителе мощности, думал, что он просто сломался. Но нога шла великолепно», — прокомментировал свой первый в карьере успех в разделке на «Туре» Вингегор. Пусть и оговорился, что триумф в гонке пока не гарантирован. Солидарен с ним был и Погачар. Словенец заявил, что выложился в индивидуальной гонке полностью, пусть и немного раздосадован столь серьезным отставанием от Йонаса. Но добавил, что борьба на «Тур де Франс» еще не окончена, несмотря на отставание в общем зачете почти в две минуты.

Велогонщик Тадей Погачар
Тадей Погачар.
Фото AFP

Нокаут в Куршевеле

Что ж, Тадей был на тот момент прав — отрыв от лидера был большим, но все же не фатальным. Особенно с учетом двух королевских этапов — в среду, 19 июля, и в субботу, 22 июля. Вот только уже в минувшую среду интрига, похоже, исчезла окончательно. Ее добило падение и нелучшее состояние Погачара, блестящая тактика команды Вингегора Jumbo-Visma и прекрасная форма самого датчанина, проведшего образцово-показательный этап по маршруту Сен-Жерве-Монблан — Куршевель. Да-да, хорошо известный в России французский горнолыжный курорт стал ареной велосипедной драмы, ведь именно финальный подъем Коль-де-ла-Лоз привел к гигантскому отставанию Тадея от своего главного оппонента.

После финиша Погачар назвал этот день «самым худшим в своей карьере». 24-летний словенец действительно был не похож сам на себя — в таком кризисе на больших гонках его прежде никто не видел. Возможно, повлияло падение: еще перед развязкой этапа кто-то из соперников резко затормозил, Тадей наехал на его колесо и оказался на асфальте. При этом он сам признался, что падение получилось не слишком болезненным — разве что колено немного пострадало. Вингегор, как это принято в таких гонках, проблемами конкурента пользоваться не стал, дождался Погачара и только заметно позже предпринял атакующие действия.

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Вообще Jumbo-Visma провела этап как по нотам — сперва успешной атаке Вингегора поспособствовал его главный оруженосец американец Сепп Кусс, а затем свои важные роли сыграли бельгиец Тиш Бенот и голландец Вилко Келдерманн, которые ехали в отрыве, затем чуть притормозили, дождались лидера и выдали классные отрезки, посадив датчанина на колесо. Не помешала Вингегору даже очередная коллизия — и без того узкий коридор болельщиков на подъеме заблокировал застрявший мотоцикл комментатора (его и мотоциклиста в наказание сняли с гонки) и следовавшая за ним машина директора гонки Кристиана Прюдомма. Как следствие, Вингегор потерял ритм и как минимум несколько секунд. Но отрыв от Погачара исчислялся уже минутами.

В итоге преимущество датчанина в генеральной классификации над Тадеем за четыре этапа до финиша выросло до гигантских 7 минут и 35 секунд — в последний раз лидера от занимающего второе место гонщика больше времени отделяло 42 года назад: по ходу «Тура» — 1981 француз Бернар Ино на 9 минут и 39 секунд превосходил Люсьена ван Импе из Нидерландов. Вингегор заявил, что чувствует огромное облегчение, а он сам теперь находится в идеальной позиции. Пусть и дипломатично призвал не списывать со счетов Погачара. Впрочем, сам Тадей, идущий вторым, уже не думает о борьбе за желтую майку, настраивается на сохранение места на подиуме. Третьим в общем зачете идет его партнер по команде UAE Team Emirates британец Адам Йейтс, отставая от Вингегора на 10 минут и 45 секунд.

Велоспорт
Тур де Франс
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