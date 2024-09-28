18-летняя швейцарская велогонщица умерла после падения на ЧМ. Это уже вторая смерть в гонках за год

Не вписалась в поворот.

18-летняя швейцарка Мюриэль Фуррер скончалась из-за травмы головы, полученной во время шоссейной гонки на юниорском чемпионате мира в Цюрихе. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Что произошло?

В четверг, 26 сентября, девушка упала во время соревнований и разбила голову. Спортсменку на вертолете эвакуировали с городской трассы в университетскую больницу Цюриха и сразу же прооперировали. Однако спасти жизнь Фуррер не удалось.

«С уходом из жизни Мюриэль международное велосипедное сообщество теряет гонщицу, у которой было светлое будущее. UCI и оргкомитет чемпионата мира выражают искренние соболезнования семье, друзьям Фуррер и Федерации велоспорта Швейцарии», — указано в некрологе на сайте UCI.

Фото Global Look Press

Долго пролежала в лесу

Журналисты швейцарского издания Blick провели свое расследование трагического происшествия. Они выяснили, что велогонщица не вписалась в левый поворот и после падения долгое время лежала в лесу рядом с трассой. Соревнования проходили под проливным дождем, а Фуррер могла лежать в подлеске, находясь вне поля зрения проезжавших мимо автомобилей и мотоциклов сопровождения.

Во время гонки в районе лесного массива не проводились спасательные операции — вертолет приземлился только через час после ее завершения. Это подтверждает версию о том, что девушке не сразу оказали помощь.

В UCI, напротив, заявили, что медицинская служба сработала оперативно. При этом «до сих пор нет установленных фактов относительно того, как произошел несчастный случай», а «компетентные органы продолжают расследование». В организации попросили уважать частную жизнь семьи спортсменки и не беспокоить ее близких в такой трагический момент.

Чемпионат мира продолжился

Несмотря на падение Мюриэль, UCI не скорректировал участок трассы, на котором произошло падение велогонщицы, перед мужской групповой гонкой, состоявшейся на следующий день. О смерти Фуррер стало известно посреди заезда.

На церемонии награждения ее память почтили минутой молчания. Однако отменять юниорский чемпионат мира организаторы не стали, сославшись на просьбу семьи швейцарки. Турнир завершится в выходные.

Вторая смерть за год

Трагических случаев в велоспорте в последнее время становится все больше. В 2023 году на престижной многодневке Tour de Suisse погиб швейцарец Джино Мадер. Он упал на асфальт на спуске на огромной скорости. А в июле примерно в такой же ситуации травмы, не совместимые с жизнью, на Tour of Austria получил норвежец Андре Дреге.

Согласно данным ICU, за 2022 год количество инцидентов во время гонок выросло на 24% по сравнению с предыдущим аналогичным отрезком, поэтому еще в прошлом году в организации начали разрабатывать программу SafeR, целью которой является выработка мер для повышения безопасности спортсменов. Но полноценно функционировать она будет только к 2025 году.

Фото Global Look Press

Чем известна Мюриэль

Фуррер родилась в коммуне Эгг кантона Цюрих, училась в Объединенной школе спорта. Выступала на шоссе, в велокроссе и маунтинбайке.

Этой весной в составе национальной сборной по горному велосипеду она завоевала бронзу на чемпионате Европы в Румынии, в июне показала второй результат в гонке на время и в шоссейной гонке на чемпионате Швейцарии. В ходе юниорского чемпионата мира Мюриэль финишировала 44-й в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Фуррер была одной из восходящих звезд сборной Швейцарии. В национальной команде возлагали на девушку большие надежды.

«Наши сердца разбиты, у нас нет слов. С бесконечной печалью мы вынуждены попрощаться с Мюриэль Фуррер. Мы потеряли сердечную и замечательную девушку, которая всегда улыбалась. Нет никакого понимания, только боль и печаль», — говорится в сообщении пресс-службы швейцарской сборной.