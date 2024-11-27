Велогонщики используют угарный газ как допинг. Но ВАДА не торопится его запрещать

Допинг
Сегодня, 13:15
В шоссейном велоспорте сейчас межсезонье, но страсти не утихают. В профессиональном сообществе развернулась дискуссия об использовании целым рядом команд, включая UAE Emirates словенца Тадея Погачара, выигравшего в 2024-м топ-гонки («Тур де Франс», «Джиро д'Италия», чемпионат мира и так далее) в режиме нон-стоп, угарного газа! Да-да, именно, известные гонщики вдыхают угарный газ, точнее, монооксид углерода. Причем этот токсичный для людей газ может в небольших количествах действительно способствовать улучшению результатов, а значит, при желании его легко классифицировать как допинг. Вот только ВАДА не торопится данный метод запрещать, что ставит Международный союз велосипедистов (UCI) в неловкое положение. Ведь все, что не запрещено, по идее, разрешено и может использоваться вполне себе легально.
Еще летом 2024-го издание Escape Collective опубликовало расследование, где утверждалось — сразу несколько команд (упоминались также Visma | Lease a bike и Israel — Premier Tech) используют вдыхание угарного газа для оптимизации тренировок на высоте. По утверждениям издания, у команд появились специальные устройства — ребризеры, которые позволяют с очень большой точностью дозировать поступление газа в легкие. Эту технологию уже несколько десятилетий используют в медицинских целях, но в велоспорте ее взяли на вооружение только относительно недавно.
Дело в том, что последние научные исследования показывают, что вдыхание оксида углерода, скорее всего, может оказывать сильное влияние на показатели аэробной емкости, а именно на VO2max или максимальное потребление кислорода. Впрочем, в командах отрицают, что используют этот метод для улучшения результатов велосипедистов. Во всех трех коллективах подтвердили наличие специальных устройств, но при этом дали понять — ребризеры применяются только для тестирования. Мол, вдыхание угарного газа позволяет быстро и с большой точностью отслеживать ключевые показатели крови, оптимизируя благодаря этому тренировочный процесс.
«Это не терапия. Это диагностический инструмент, который мы используем, чтобы по сути выяснить, какова физиология наших спортсменов», — в частности, заявлял тогда медицинский директор UAE Emirates Адриано Ротунно о повторном вдыхании CO2. Погачар, кстати, вообще все отрицал. «Ничего об этом не знаю. Думал, что угарный газ — это то, что выходит из выхлопной трубы автомобиля», — приводил его слова Escape Collective.
Впрочем, даже если угарный газ действительно повышает производительность велосипедистов, ничего нелегального, по идее, команды не делают. Ведь метод не запрещен, а значит, почему бы не получить преимущество над конкурентами при помощи вполне легального допинга? Но UCI ситуация все равно не нравится. Во-первых, команды с ребризерами и без ребризеров ставятся в неравные условия. Во-вторых, если эти устройства получат широкое использование, повысятся риски несчастных случаев. Ведь CO2, как ни крути, токсичен для человека и может быть очень опасен при вдыхании при нарушении, скажем так, техники безопасности.
Так что, как сообщает cyclinguptodate.com, в Международном союзе велосипедистов настойчиво требуют от ВАДА прояснить позицию по данному вопросу. Особенно с учетом того, что ряд экспертов, гонщиков и руководителей команд резко критикуют вдыхание угарного газа в велоспорте. Французский велогонщик Роман Барде заявил Eurosport: «Монооксид углерода может объяснить траекторию некоторых людей, о которых мы не знали год или полтора назад». А менеджер TotalEnergies Жан-Рене Бернадо и вовсе высказался, что этот метод «наносит ущерб репутации велоспорта». По-видимому, ВАДА все же не удастся долго игнорировать возникшую проблему, особенно после настоятельных просьб со стороны UCI. Ожидается, что вердикт будет вынесен в течение ближайших нескольких месяцев.