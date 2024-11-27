Велогонщики используют угарный газ как допинг. Но ВАДА не торопится его запрещать

В Международном союзе велосипедистов обеспокоены новым методом, который используют профессиональные команды.

В шоссейном велоспорте сейчас межсезонье, но страсти не утихают. В профессиональном сообществе развернулась дискуссия об использовании целым рядом команд, включая UAE Emirates словенца Тадея Погачара, выигравшего в 2024-м топ-гонки («Тур де Франс», «Джиро д'Италия», чемпионат мира и так далее) в режиме нон-стоп, угарного газа! Да-да, именно, известные гонщики вдыхают угарный газ, точнее, монооксид углерода. Причем этот токсичный для людей газ может в небольших количествах действительно способствовать улучшению результатов, а значит, при желании его легко классифицировать как допинг. Вот только ВАДА не торопится данный метод запрещать, что ставит Международный союз велосипедистов (UCI) в неловкое положение. Ведь все, что не запрещено, по идее, разрешено и может использоваться вполне себе легально.

Только диагностика или нет?

Еще летом 2024-го издание Escape Collective опубликовало расследование, где утверждалось — сразу несколько команд (упоминались также Visma | Lease a bike и Israel — Premier Tech) используют вдыхание угарного газа для оптимизации тренировок на высоте. По утверждениям издания, у команд появились специальные устройства — ребризеры, которые позволяют с очень большой точностью дозировать поступление газа в легкие. Эту технологию уже несколько десятилетий используют в медицинских целях, но в велоспорте ее взяли на вооружение только относительно недавно.

Дело в том, что последние научные исследования показывают, что вдыхание оксида углерода, скорее всего, может оказывать сильное влияние на показатели аэробной емкости, а именно на VO2max или максимальное потребление кислорода. Впрочем, в командах отрицают, что используют этот метод для улучшения результатов велосипедистов. Во всех трех коллективах подтвердили наличие специальных устройств, но при этом дали понять — ребризеры применяются только для тестирования. Мол, вдыхание угарного газа позволяет быстро и с большой точностью отслеживать ключевые показатели крови, оптимизируя благодаря этому тренировочный процесс.

«Это не терапия. Это диагностический инструмент, который мы используем, чтобы по сути выяснить, какова физиология наших спортсменов», — в частности, заявлял тогда медицинский директор UAE Emirates Адриано Ротунно о повторном вдыхании CO2. Погачар, кстати, вообще все отрицал. «Ничего об этом не знаю. Думал, что угарный газ — это то, что выходит из выхлопной трубы автомобиля», — приводил его слова Escape Collective.

Тадей Погачар. Фото Global Look Press

Удар по репутации велоспорта

Впрочем, даже если угарный газ действительно повышает производительность велосипедистов, ничего нелегального, по идее, команды не делают. Ведь метод не запрещен, а значит, почему бы не получить преимущество над конкурентами при помощи вполне легального допинга? Но UCI ситуация все равно не нравится. Во-первых, команды с ребризерами и без ребризеров ставятся в неравные условия. Во-вторых, если эти устройства получат широкое использование, повысятся риски несчастных случаев. Ведь CO2, как ни крути, токсичен для человека и может быть очень опасен при вдыхании при нарушении, скажем так, техники безопасности.

Так что, как сообщает cyclinguptodate.com, в Международном союзе велосипедистов настойчиво требуют от ВАДА прояснить позицию по данному вопросу. Особенно с учетом того, что ряд экспертов, гонщиков и руководителей команд резко критикуют вдыхание угарного газа в велоспорте. Французский велогонщик Роман Барде заявил Eurosport: «Монооксид углерода может объяснить траекторию некоторых людей, о которых мы не знали год или полтора назад». А менеджер TotalEnergies Жан-Рене Бернадо и вовсе высказался, что этот метод «наносит ущерб репутации велоспорта». По-видимому, ВАДА все же не удастся долго игнорировать возникшую проблему, особенно после настоятельных просьб со стороны UCI. Ожидается, что вердикт будет вынесен в течение ближайших нескольких месяцев.