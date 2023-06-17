Сегодня, 12:00
Грандиозный скандал разразился на молодежной (не старше 23 лет) велогонке «Джиро д'Италия», которая в этом году называется в теннисном стиле «Джиро д'Италия» Next Gen. Сразу 31 участник этой престижной гонки восходящих звезд мирового велоспорта был дисквалифицирован за мошенничество — сложнейший подъем Стельвио эти ребята решили преодолеть не своими силами, а с посторонней помощью, уцепившись за собственные машины-технички и даже мотоциклы сопровождения. При этом юным обманщикам все могло сойти с рук, если бы не бдительные фанаты велоспорта.
Вообще гонка, известная в мире велоспорта под неофициальным названием «Бэби-Джиро» считается очень престижной для молодых талантов. Лучшие из лучших потом не просто подписывают контракты с сильными профессиональными командами, но и превращаются в суперзвезд. Кстати, в восьмидесятые годы прошлого века молодежную «Джиро» регулярно выигрывали советские велосипедисты, среди чемпионов были в том числе будущий призер «Тур де Франс» Петр Угрюмов и Дмитрий Конышев.
Кроме того, на этой гонке, проходящей с 1970 года, побеждали в разное время такие знаменитости как итальянцы Марко Пантани, Данила Ди Лука, Джильберто Симоне, Франческо Мозер, Леонардо Пьеполи, россияне Павел Сиваков (тогда он еще не выступал за Францию) и Александр Власов, британец Том Пидкок, колумбиец Хуан Аюсо, Причем тот же Аюсо победил на молодежной «Джиро» в 2021-м, а уже в 2022-м стал призером взрослой испанской «Вуэльты». В общем, молодежную «Джиро» можно назвать «кузницей талантов», хотя были годы, когда ее не проводили из-за финансовых сложностей.
При этом организаторы не слишком жалеют юных гонщиков, поэтому маршруты этапов вполне себе взрослые, порой с труднейшими горными испытаниями. Именно таким был четвертый этап нынешней гонки, где будущим звездам приходилось преодолевать альпийский перевал Стельвио. И справились с этой задачей, как выяснилось, не все. Вернее, в ассортименте нашлись те, кто справился при помощи запрещенных методов.
Поскольку речь шла не о лидерах, на их проделки в виде преодоления подъема благодаря цеплянию за технички, а также за мотоциклы сопровождения, организаторы могли вообще не обратить внимания. Но двухминутное видео от бдительного велоболельщика не оставило нарушителям никаких шансов.
На видео все прегрешения были видны, как на ладони. И наказание последовало почти незамедлительно. Сперва дирекция гонки дисквалифицировало 24-х участников. Затем после более детального изучения информации с гонки было снято еще семь велосипедистов, а также четыре спортивных директора, чьи технички были замечены в нелегальной помощи.
При этом надо признать, что на борьбу за победу в общем зачете гонки это мошенничество никак не повлияло — провинившиеся гонщики финишировали с отставанием от победителя в 24 — 29 минут. Зачем же они вообще тогда решили сжульничать? Дело в том, что без посторонней помощи они могли вообще не забраться в гору и сойти или не уложиться в лимит времени (около 37 минут от времени победителя этапа) и быть сняты с молодежной «Джиро». Впрочем, теперь они все равно не смогут продолжать, да еще и с репутацией обманщиков.
Хотя мнения в велосипедной среде по поводу некрасивого поведения сжульничавших гонщиков разделились. Да, большинство считают такой поступок неэтичным и некрасивым, но нашлись и те, кто встал на защиту юных велосипедистов — мол, зачем делать для еще совсем молодых ребят такие сложные этапы, провоцируя их на обман? К тому же тема подвоза гонщиков техничками на этапах больших гонок отнюдь не нова, этими методами пользуются многие и среди взрослых — кого-то наказывают, но кому-то и сходит с рук. В данном случае удивителен даже не сам факт мошенничество, а его массовость и открытость — гонщики словно были уверены в своей безнаказанности. Но, как выяснилось, ошиблись.
Примечательно, что среди дисквалифицированных были отнюдь не только малоизвестные гонщики, но и восходящие звезды. Особо можно выделить победителя молодежной «Париж — Рубе» Тиля Де Декера. В социальных сетях команды его проступок элегантно назвали «юношеским грехом», обойдясь даже без извинений. Но Международный союз велосипедистов (UCI) все же показательно наказал всех провинившихся, пусть и символически — они оштрафованы на 100 швейцарских франков каждый и лишены по 25 рейтинговых очков.