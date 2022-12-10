Канадская велогонщица назвала проваленный допинг-тест своим спасением. Почему она так решила?

Тяжелая история спортсменки, пережившей издевательства тренера и позор отстранения.

Бывшая канадская велогонщица Женевьева Жансон в настоящее время работает в фитнес-индустрии. Уйти из спорта ее вынудил положительный допинг-тест. Но она называет дисквалификацию своим спасением. Оказывается, еще в совсем юном возрасте Жансон попала в тяжелое положение, которое была не в состоянии исправить. И поэтому только запрет на спорт после употребления запрещенного вещества помог ей снять с себя этот груз.

Лекарство

В 2007 году Женевьева призналась, что употребляла препараты, повышающие работоспособность. Причем делала это с самых юных лет — спортсменке было всего 16 лет, когда ей впервые сделали инъекцию — тогда ей прописали ЭПО от анемии. Это тот самый препарат, дисквалификацию за который отбыли десятки звезд мирового спорта.

Женевьева Жансон. Фото Angelica Dixon, Соцсети Фото Angelica Dixon, Соцсети

Эритропоэтин — гормон почек, который вырабатывается в человеческом организме естественным образом. Этот гормон улучшает доставку кислорода к мышцам и повышает уровень гемоглобина. В спорте применение данного вещества способствует повышению выносливости, в медицине — позволяет лечить массу заболеваний, от анемии до некоторых видов онкологии и СПИДа.

В случае Жансон были медицинские показания. Однако несколько инъекций по необходимости в конечном итоге превратились в допинг на протяжении всей ее карьеры. «Менее чем за два года я стала жертвой. Я была мошенницей, так как допинг запрещен в спорте. И все это в 16 лет. Я была подростком без пути к отступлению, мне не с кем было поговорить и некому было мне помочь», — приводит CBC слова Женевьевы.

Признание

В употреблении допинга спортсменка призналась публично — в телевизионном интервью. Тогда Жансон в документальном фильме на Radio-Canada сообщила, что ей с 16 лет постоянно вводили ЭПО. После проведенного расследования канадскую велогонщицу дисквалифицировали на 10 лет. Главными виновниками по допинговому делу были признаны тренер велосипедистки Андре Абю и доктор Морис Дюкетт. Именно они заставляли девушку применять запрещенный препарат еще в юниорском возрасте. Оба были отстранены от спорта пожизненно канадским центром по спортивной этике.

Женевьева Жансон. Alexeroot, Фото Соцсети

Однако допинг, как оказалось, был лишь одной из многих бед юной Жансон. Велогонщица также страдала от психологических манипуляций и жестокого обращения со стороны ее собственного тренера. Именно его поведение не давало ей бросить спорт и уйти.

Тренер

Спортсменка рассказала публично, что жила в постоянном страхе — ведь ее заставляли употреблять допинг и все время запугивали. Абю манипулировал сознанием юной велогонщицы. «Я никогда не буду прежним человеком после этого. Поскольку я жила в постоянном стрессе, то действительно верила, что тренер может навредить мне. Более того, он угрожал расправиться со мной, а затем наложить руки на себя. Это было настолько реально, что я не могла уйти», — рассказала Женевьева.

Таким образом, спортсменка не видела для себя никакой возможности прекратить мучения. За свою карьеру она участвовала в Олимпийских играх-2000, также выигрывала чемпионат мира среди юниоров по шоссейным гонкам и тайм-триалу в 1999 году и Тур де Сноуи в 2000 году. Но окончательно покончить со спортом ей «помог» положительный допинг-тест. Хоть и сначала Женевьева отрицала, что принимала запрещенное вещество.

«Положительный тест на запрещенный препарат был всего лишь небольшим неудобством по сравнению с теми проблемами, в которых я жила. То, что мое имя было запятнано допинговым клеймом навсегда, было очень легкой ценой за то, чтобы наконец избавиться от моих мучений», — добавила Жансон.

Она также поделилась, что у нее были мысли разбить велосипед — чтобы это позволило ей уйти из спорта. «Клянусь, провал допинг-теста — лучшее, что когда-либо случалось со мной... Это означало, что я наконец-то могла прекратить кататься на велосипеде и уйти от своего тренера», — подытожила Женевьева.