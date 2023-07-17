«Тур де Франс» предает спорт ради красивой картинки? Велогонщикам мешают выступать болельщики и мотоциклисты

Фантастической дуэли Йонаса Вингегора и Тадея Погачара на «Большой петле» вредят посторонние факторы.

Велогонка «Тур де Франс» — 2023 вышла на финишную прямую — после дня отдыха участников ждет финальная неделя с «разделкой», горными этапами и финишем на Елисейских Полях Парижа. Два главных фаворита датчанин Йонас Вингегор и словенец Тадей Погачар выдают яркое шоу на горных этапах, при этом в генеральной классификации идут, что называется, ноздря в ноздрю. Тем временем сама гонка в последние дни изобилует форс-мажорами — борьбе лидеров за драгоценные секунды мешают мотоциклисты, увлечение болельщиков селфи приводит к грандиозным завалам, а действующий чемпион «Большой петли» Вингегор вынужден отбиваться от вопросов о допинге.

Тибо Пино в окружении зрителей во время гонки. Фото AFP

Опасность из-за зрителей с пивом и селфи

По итогам 15 этапов Тура победителя гонки 2022 года Вингегора и чемпиона 2020 и 2021 годов Погачара разделяют всего десять секунд. Да, на отдельных этапах соперникам удавалось чуть оторваться друг от друга, но в общем и целом они едут эту гонку, словно связанные одной цепью. На данный момент Йонас опережает Тадея в «генерале» на десять секунд. В то же время остальные претенденты на высокие места заметно отстали. Так, занимающий третье место испанец Карлос Родригес проигрывает Вингегору 5 минут и 21 секунду, британец Адам Йейтс отстает на 5 минут и 40 секунд и идет четвертым, а топ-5 с отставанием в 6 минут и 38 секунд замыкает австралиец Джай Хиндли.

«Третью неделю гонки мы начнем с уверенностью в своих силах. Мы в порядке, нога идет», — настроен на победу Погачар. «Думаю, для зрителей гонка становится все интереснее и интереснее. Очень жду финальную неделю, начиная с разделки во вторник. Мы изучили маршрут и верим, что можем выиграть еще один Тур», — столь же уверен в себе Вингегор. Впрочем, Йонас не забыл добавить следующее: «Еще хотел бы сказать болельщикам, чтобы они наслаждались гонкой и приветствовали участников, не выходя на дорогу и не поливая нас пивом. Пожалуйста, просто радуйтесь гонке».

Про выходящих на дорогу болельщиков датчанин заявил неспроста — на воскресном 15-м этапе именно незадачливый поклонник велоспорта спровоцировал грандиозный завал. За 127 км до финиша болельщик на обочине вытянул руку, чтобы сделать селфи, в которую уткнулся главный помощник Вингегора — американский горняк Сепп Кусс, занимающий шестое место в общем зачете. Как следствие, произошел «эффект домино» — на асфальте оказались десятки участников, пусть через некоторое время все они продолжили гонку. В том числе и Кусс, получивший глубокие ссадины локтя и колена.

Болельщики во время гонки «Тур де Франс». Фото AFP

Гонщикам надо быть начеку

Сам Кусс постарался отнестись к ситуации философски, заявив, что на крупнейшей велогонке мира многие зрители просто не понимают, что происходит. Но организаторы и представители команд посоветовали болельщикам вести себя осторожнее по отношению к гонщикам. Другое дело, что эти призывы при отсутствии заграждений вряд ли сработают.

Что уж говорить, если съемками в ущерб гонщикам занимаются даже официальные лица «Большой петли». В частности, на 14-м этапе мотоциклисты сопровождения (один был с ТВ-оператором, другой — с фотографом) уперлись в зрителей, не смогли разогнаться и заблокировали атаку Погачара на вершине Коль-ду-Жу. Как следствие, в спринте за бонусную секунду Тадей проиграл Йонасу. Правда, скандал словенец поднимать не стал, только заметив, что «потратил пулю впустую», и добавив, что это вряд ли повлияет на общий итог.

Впрочем, хотя незадачливых мотоциклистов организаторы уже сняли с гонки, вопросы к ним остаются. Понятно, что живые коридоры из болельщиков, которым никто не мешает в состоянии алкогольного опьянения выбегать на дорогу прямо перед гонщиками и провоцировать завалы, создают опасность. С другой стороны, людские толпы и красивые картинки ТВ помогают организаторам «продавать» «Тур де Франс», поддерживая репутацию самой крутой велогонки в мире. Поэтому вряд ли в этом плане будут ждать какие-то ограничения — гонщикам придется самим быть всегда начеку, а также полагаться на судьбу.

Что же касается еще одного бича профессионального велоспорта — допинга, то борьба с ним, похоже, складывается весьма удачно. Допинговых скандалов на нынешней гонке нет, хотя вопросы, что называется, остались. Спрашивают про запрещенные препараты и Вингегора, а тот, по его словам, совершенно не обижается. «Я понимаю скептицизм некоторых людей по поводу наших выступлений, учитывая прошлое велоспорта. Приветствую вопросы такого рода, всегда полезно думать и помнить об этом, иначе все может повториться. Но сам я не использую допинг», — прокомментировал лидер «Тур де Франс». Напомним, что несколько лет назад на эту тему уже пытали Погачара, и тот тоже все отрицал. «Я из хорошей семьи, и меня воспитали хорошим мальчиком», — с юмором говорил Тадей.