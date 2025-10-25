Лысенко победила Бурлакову и выиграла бронзовую медаль ЧМ по велотреку

Российская велогонщица Алина Лысенко победила соотечественницу Яну Бурлакову в матче за 3-е место на чемпионате мира по велотрку.

Она выиграла бронзовую медаль в индивидуальном спринте. Россиянкам понадобилось три заезда, чтобы выявить победительницу.

В финале Хэтти ван де Ваув из Нидерландов победила японку Мину Сато. Они стали обладателями золотой и серебряной медалей соответственно.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.