Лысенко победила Бурлакову и выиграла бронзовую медаль ЧМ по велотреку

25 октября, 02:52
Российская велогонщица Алина Лысенко победила соотечественницу Яну Бурлакову в матче за 3-е место на чемпионате мира по велотрку.
Она выиграла бронзовую медаль в индивидуальном спринте. Россиянкам понадобилось три заезда, чтобы выявить победительницу.
В финале Хэтти ван де Ваув из Нидерландов победила японку Мину Сато. Они стали обладателями золотой и серебряной медалей соответственно.
Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.